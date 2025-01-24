Втрата очок та відсторонення від гонок: ФІА продовжує "воювати" з гонщиками новими правилами

Оновлення Спортивного кодексу ФІА тепер передбачає суворіші санкції проти пілотів різних автоспортивних серій, які використовують нецензурну лексику та інші дії.

Про це повідомляє Motorsport.

Федерація випустила низку інструкцій для стюардів щодо покарання порушників безпеки лексики та дій, за які виступає президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм.

Починаючи з наступного сезону ФІА буде штрафувати (базові показники штрафів) гонщиків за наступні дії:

Будь-які слова, вчинки або письмові заяви, які заподіюють моральну шкоду і втрати ФІА, її представникам або її іншим офіційним особам, а також інтересам автоспорту і цінностям, які захищає ФІА; Будь-яка дурна поведінка; Будь-які публічні заклики до насильства або розпалювання ненависті; Політичні висловлювання або публічна демонстрація політичних, релігійних чи інших особистих переконань і коментарів, особливо якщо вони мають на меті образити основні принципи і нейтралітет, які просуває ФІА і які раніше не були схвалені ФІА в письмовому форматі; Недотримання інструкцій ФІА, що стосуються участі осіб в офіційних церемоніях.

За перші три пункти Федерація буде карати наступним чином:

перше порушення – штраф 10 тисяч євро;

друге порушення – штраф 20 тисяч + умовне відсторонення від гонок на один місяць;

третє порушення – штраф 30 тисяч + відсторонення від гонок на місяць та втрата очок.

За порушення пункту №4 пілоти отримуватимуть:

перше порушення – штраф 10 тисяч + публічні вибачення та відмова від заяв;

друге порушення – штраф 20 тисяч + публічні вибачення, відмова від заяв, умовне відсторонення від гонок на місяць;

третє порушення – штраф 30 тисяч + публічні вибачення, відмова від заяв, відсторонення від гонок на місяць.

Порушення пункту №5 передбачає наступні покарання:

перше порушення – штраф 15 тисяч;

друге порушення – штраф 30 тисяч + заборона на відвідування наступного заходу;

третє покарання – штраф 45 тисяч + заборона на відвідування всії заходів протягом наступних 6 місяців + втрата очок.

Повідомляється, що покарання за повторне порушення буде застосовуватися в разі, якщо друге та третє порушення відбулися у межах 2 років.

Також, за інформацією джерела, будь-який протест проти рішення стюардів буде вважатися неприпустимим.

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У чемпіонаті світу з ралі та чемпіонаті світу з перегонів на витривалість ці базові штрафи мають трикратний множник, а в регіональних чемпіонатах ФІА – двократний. Інші серії за межами визначених (наприклад, національні чемпіонати Ф4) отримують базові штрафи.

Найбільше можуть постраждати пілоти Формули-1 – для них ФІА поставила чотирикратний множник.

Нагадаємо, що минулого сезону ФІА почала показову "війну" з гонщиками за чистоту лексикону під час гонок.

Найбільшого розголосу отримав скандал з пілотом Ред Булл Максом Ферстаппеном, який отримав штраф у вигляді громадських робіт за використання мату під час пресконференції.

Чотириразовий чемпіон світу в свою чергу влаштував протест під час наступного спілкування зі ЗМІ.