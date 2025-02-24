Перший бунт: пілоти WRC закликали президента ФІА вирішити питання зі штрафами за мати

Пілоти чемпіонату світу з ралі (WRC) закликали президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма зв'язатися з ними, щоб знайти "термінове рішення" проблеми, яка виникла через оновлення Спортивного кодексу.

Про це повідомляє Autosport.

Гонщики та штурмани WRC через Всесвітній альянс гонщиків ралі (WoRDA) виступили сьогодні із заявою, в якій висловили протест проти заходів, вжитих ФІА для накладення штрафів на водіїв за нецензурну лексику.

Це сталося після того, як пілот Hyundai Адрієн Фурмо був оштрафований на 10 000 євро і умовно оштрафований на 20 000 євро за лайку під час телевізійного інтерв'ю після завершення Ралі Швеції на початку цього місяця.

Фурмо був визнаний винним у порушенні статті 12.2.1.l Міжнародного Спортивного кодексу ФІА 2025 року, яка передбачає використання "невідповідної мови", сказавши під час інтерв'ю "we f***ed up yesterday", маючи на увазі невдалий старт 11-го етапу.

Француз став першим гонщиком, який був покараний згідно з новою політикою ФІА щодо "неприйнятної лексики" в автоспорті.

Нещодавно пілот команди Формули-1 Вільямс Карлос Сайнс висловив своє невдоволення рамками, в які Федерація заводить свій автоспорту.

З цією ж політикою також не погодився всесвітньо відомий шей-кухар Гордон Рамзі, який під час шоу Ф1 в Лондоні закликав дозволити гонщикам лаятися під час гонок.