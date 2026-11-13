ФІА заборонила журналісту висвітлювати завершальні етапи Формули-1 через образи представників Феррарі

Міжнародна федерація автоспорту анулювала акредитацію журналіста Джонатана Макевоя через критику на адресу представників Феррарі.

Про це сам представник ЗМІ повідомив у своїй колонці на Daily Mail.

Генеральний директор ФІА Альберто Вільярреал надіслав листа до редакції, в якій повідомив Макевою причини такого рішення.

"ФІА вважає, що ваша стаття не відповідає стандартам професіоналізму, які очікуються від представників ЗМІ, акредитованих для висвітлення чемпіонату світу Формули-1. У зв'язку з цим ФІА ухвалила рішення, керуючись правилами акредитації, відкликати вашу акредитацію для ЗМІ на кінець сезону-2026", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до цього Макевой у своїй колонці назвав Шарля Леклера "хитрим маленьким виродком" через інцидент з Льюїсом Гамільтоном, а керівника Скудерії Фредеріка Вассера – "товстою нікчемою".

Нагадаємо, що на початку гонки в межах Гран-прі Мексики Леклер намагався обігнати свого напарника, через що він втратив позиції, а сам монегаск змушений був зрізати трасу.

У підсумку, Леклер отримав 5 секунд штрафу, а Гамільтон з поулом завершив гонку на другому місці.

Згодом Льюїс Гамільтон розкритикував свого партнера за його менталітет. Британець в наступному інтерв'ю додав, що його не змусять мовчати, якщо у нього є якісь претензії до Леклера.

Після розмови між Вассером та пілотами Гамільтон запевнив суспільство, що конфлікт вичерпано.

До завершення сезону-2026 в Формулі-1 залишилось три етапи: у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.

Раніше повідомлялось, що ФІА дозволила своїм співробітникам не їхати на етапи на Близькому Сході, якщо вони не впевнені у власній безпеці.