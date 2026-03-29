ФІА обговорить новий регламент Формули-1 після аварії Бермана на Гран-прі Японії

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) підтвердила проведення квітневих зустрічей для обговорення нового регламенту Формули-1 після аварії пілота Хаас Олівера Бермана на Гран-прі Японії.

Про це повідомляє пресслужба організації. Деталі додає Sky Sports.

"З моменту свого введення правила 2026 року є предметом постійних обговорень між ФІА, командами, виробниками силових агрегатів, пілотами та FOM (прим. – це група компаній, що відповідає за просування Чемпіонату світу з Формули-1 під егідою ФІА). За своєю суттю ці правила містять низку регульованих параметрів, зокрема щодо управління енергією, що дає змогу проводити оптимізацію на основі реальних даних. Усі зацікавлені сторони послідовно дотримувалися позиції, що після завершення стартової фази сезону має відбутися систематичний аналіз, щоб можна було зібрати та проаналізувати достатній обсяг даних. Тому на квітень заплановано низку зустрічей, щоб оцінити дію нових правил та визначити, чи потрібні якісь уточнення", – йдеться у заяві.

Автомобільна федерація також стверджує, що безпека залишається основним елементом її "міссії".

"Будь-які потенційні коригування, особливо ті, що стосуються управління енергією, вимагають ретельного моделювання та детального аналізу. ФІА продовжуватиме тісну та конструктивну співпрацю з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити найкращий можливий результат для спорту, а безпека завжди залишатиметься основним елементом місії ФІА".

Зазначимо, що ключовим моментом гонки в Японії стала саме аварія Бермана на 22-му колі. Після 12-го повороту пілот Хаас намагався атакувати Франко Колапінто на Альпін, який значно сповільнився. Однак аргентинець різко змінив траєкторію і змусив Бермана з'їхати на траву, де він втратив болід і на високій швидкості врізався у відбійник. 20-річний пілот не отримав серйозних ушкоджень.

Сама ж жертва цієї аварії пояснила цей інцидент величезною різницею у швидкості між болідами, яка утворилася унаслідок новоприйнятих правил.

"Це було значне перевищення швидкості – на 50 км/год, що є справжньою… Це частина нових правил, до яких, мабуть, нам доведеться звикнути, але я також відчував, що мені не залишили достатньо місця, зважаючи на те, наскільки сильно я перевищував швидкість. Це те, про що ми говорили в п'ятницю з іншими пілотами та стюардами, що нам потрібно бути трохи поблажливішими, трохи краще підготовленими через ці величезні розриви в швидкості. Я думаю, що ми, як група, попередили ФІА про те, що може статися, і це був дійсно невдалий результат величезного розриву в швидкості, якого ми ніколи раніше не бачили у Формулі-1 до введення цих нових правил".

Нагадаємо, на Гран-прі Японії перемогу здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який очолює загальний залік із 72 очками. Другим фінішував Оскар Піастрі на Макларен, третім – Шарль Леклер із Феррарі. Берман за підсумками гонки посів 7 місце у заліку, набравши 17 очок.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 5 тижнів. Через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії повернеться Ф-1 вже на етапі в Маямі, першому з трьох заїздів у США.