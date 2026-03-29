Антонеллі – наймолодший лідер чемпіонату в історії, Макларен повернулись в топ: підсумки Гран-прі Японії

Завершився вже третій етап Формули-1 сезону-2026. Гран-прі Японії подарувало чимало боротьби на трасі, поставило нові питання регламенту та залишило нас без "королеви автоспорту" на 5 тижнів.

Про головні події гоночного вікенду в "країні сонця, що сходить" поговоримо в традиційних підсумках етапу Формули-1.

Алонсо став батьком

Ще перед початком вікенду стало відомо, що найстарший, 44-річний пілот пелотону, Фернандо Алонсо разом зі своєю обраницею Мелісою Хіменес вперше стали батьками.

Спочатку про це написали провідні ЗМІ, коли стало відомо, що іспанський гонщик пропускатиме медіа день у четвер.

Пізніше про народження первістка розповів і сам Алонсо:

"Я прилетів лише сьогодні вранці. Звісно, було трохи стресу та хвилювань, щоб усе пройшло добре. На щастя, все завершилося успішно – і мама, і малюк почуваються добре. Я дуже щасливий, це особливий, неймовірний момент, але тепер час повертатися до роботи".

Іронічно, що саме Фернандо Алонсо є автором легендарної фрази "я знав, що в нього дружина та двоє дітей, тому він тиснутиме гальма". І саме в межах Гран-прі Японії відбувся той легендарний обгін іспанського гонщика на Міхаеля Шумахера.

І хоч за високі місця іспанський ветеран зараз не бореться, однак своє досягнення цього сезону Алонсо також встановив. Астон Мартін уперше фінішував у гонці 2026 року і все завдяки зусиллям 44-річного пілота.

Проблеми з кваліфікацією

Про це в голос кажуть усі пілоти – й ті, кому подобається новий регламент і тим, хто виступає з критикою правил на сезон-2026.

Головною проблематикою кваліфікації є втрата її основної ідеї. Субота завжди була днем, коли визначався найшвидший пілот на одному колі, перегляд кваліфікації завжди інтригував – хто ризикне більше, хто гальмуватиме пізніше і збере ідеальне коло у вирішальний момент.

Тепер винагороджується не той, хто ризикує – найшвидшим у кваліфікації стає той, хто найкраще відновлює енергію. Особливо ця ситуація вплинула на Шарля Леклера. Монегаск, який відомий своїми успіхами саме в суботній сесії, зірвався на новий регламент після чергового програшу кваліфікації суперникам через неможливість показати максимум.

"Я не розумію цю кваліфікацію, це клятий жарт! Я проходжу повороти швидше, раніше натискаю педаль газу, але, заради всього святого, втрачаю все на прямих!", – сказав пілот Феррарі гоночному інженеру по радіо після 4 місця у кваліфікації.

Монегаска підтримав й Фернандо Алонсо:

"Судзука зникла, так само як зникли й швидкі повороти в Австралії. Джидда зникне, О-Руж зникне... Усі швидкі повороти чемпіонату зникнуть. Це нова Формула-1, вона може вам подобатися більше чи менше, але тепер швидкі повороти – це точки підзарядки акумулятора: ви підзаряджаєтеся, щоб мати трохи більше потужності на прямій. Тепер пілоти не атакують у поворотах, що трохи розчаровує".

Чи щось робить з цим Формула-1? Так. Чи цього достатньо? Ні.

Саме перед етапом в Японії правила кваліфікації були дещо змінені, загальний обсяг відновлення енергії було дещо зменшено – з 9,0 МДж до 8,0 МДж. Ці зміни були внесені для того, щоб пілоти мали можливість швидше накопичувати енергію і більше її використовувати на трасі, хоч і з меншою потужністю.

Як ми бачимо це майже не допомогло, а отже до Маямі, де гонка відбудеться за 5 тижнів, FIA (Міжнародна автомобільна федерація) має знайти новий шлях, щоб зробити кваліфікації знову боротьбою найшвидших, а не перевіркою гонщиків на здатність найкраще відновлювати енергію.

Ферстаппен страждає

Якщо ви думали, що проблеми 4-разового чемпіона Формули-1 завершились на Гран-прі Китаю, то ви помиляєтесь. До всіх проблем, які зараз у нідерландця є на трасі додались ще й скандали поза треком. Під час медіа дня у четвер Макс Ферстаппен вигнав журналіста The Guardian Джайлса Річардса з пресконференції.

Це сталось через перепалку представника ЗМІ та гонщика минулого сезону. На Гран-прі Абу-Дабі 2025 року Річардс став автором провокативного питання нідерландцю щодо впливу помилок протягом року на потенційну втрату титулу. Ще тоді Макс обурився і заявив про неповагу.

На етапі ж в Японії нідерландець відмовився починати пресконференцію до моменту, поки журналіст не покине залу, що й сталося майже відразу.

Окрім всього, невдачі переслідують Макса й на трасі. До невдалих стартів, що зіпсували нідерландцю етап у Китаї, додались ще й проблеми з кваліфікацією. Не часто побачиш, як Ферстаппен не виходить у третій сегмент у суботу, ще рідше це відбувається, коли напарник Макса опиняється в першій десятці на стартовій решітці.

І хоча в гонці лідер Ред Булл зумів реабілітуватися, однак заднє крило Альпін П'єра Гаслі буде снитися в кошмарах 4-разовому чемпіону. 50 кіл Ферстаппен наздоганяв французького пілота, а коли пройшов, то майже відразу втратив позицію назад.

Pierre Gasly today pic.twitter.com/1rwPZipBdz — F1 TROLL (@f1trollofficial) March 29, 2026

"Бики" давно не були в такій скрутній ситуації. Шосте місце в загальному заліку, рівність очок з Альпін і чимало проблем, які потрібно вирішити за ці 5 тижнів.

Аварія Бермана

Ключовим моментом гонки стала аварія британського гонщика Олівера Бермана. І виглядала вона моторошною.

Після 12 повороту пілот Хаас намагався атакувати Франко Колапінто на Альпін, який значно сповільнився. Однак аргентинець різко змінив траєкторію і змусив Бермана з'їхати на траву, де він втратив болід і на високій швидкості врізався у відбійник.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Тривалий час режисери трансляції не могли продемонструвати момент аварії, що зазвичай свідчить про важкі наслідки зіткнення. Коли нам уперше показали Берман, він шкутильгав.

Пізніше американська команда повідомила, що з гонщиком все в нормі і він не отримав жодних переломів після аварії.

Але ж болід, що стояв у 13 повороті не міг сам по собі зникнути – на допомогу виїхала машина безпеки, що уповільнила весь пелотон. І якщо для Кімі Антонеллі, що знову провалив старт, цей сейфті-кар став рятівним рятівник колом, то для його напарника та інших претендентів на подіум, що заїхали кількома колами раніше, машина безпеки означала втрату надій на перемогу.

Коли Мерседес попереду і має перевагу в понад секунду, то боротися з ним наразі майже нереально, єдиний шанс, це залишати болід "срібних стріл" позаду і кожне коло виходити за межі можливого, відбиваючи атаки лідера Кубку Конструкторів.

На старті гонки це показав Оскар Піастрі, пізніше Льюїс Гамільтона та Шарль Леклер, які по черзі боролись за позиції з Джорджом Расселлом.

Саме аварія Олі Бермана визначила, який Мерседес їхатиме в другій половині заїзду на першій сходинці і здобуде 25 очок до загального заліку чемпіонату світу.

Макларен повертаються

Приємною несподіванкою для всіх став темп "папаї" цього етапу. Після подвійного DNS (не старт) у Китаї очікування щодо виступу чинних переможців КК впали майже до нуля, одак колектив з Вокінга приємно здивував.

Вже з перших практичних сесій, де Оскар Піастрі посідав й перше місце, було очевидно – Макларен налаштовані боротися щонайменше за подіум. Так й сталось. Оскар Піастрі, який за перші дві гонки не проїхав жодного кола, кваліфікувався третім, обійшовши і обидві Феррарі і напарника чемпіона світу.

Ландо Норріс відстав не сильно, перекваліфікувавши Льюїса Гамільтона. У заїзді для Макларен все також було добре, Піастрі після хорошого старту став лідером гонки і якби не машина безпеки міг би боротись і за перемогу – стримувати Расселла позаду австралійцю вдавалось.

Норріс позаду вів боротьбу з Феррарі і навіть зумів на останніх колах вирвати п'яте місце, обігнавши Гамільтона.

Загалом Гран-прі Японії показало, що в лідерській групі Формули-1 все ж не дві команди, а три і це чудово підкреслив подіум Антонеллі-Піастрі-Леклер.

Схоже, що "папая" все ж знайшла ту саму сторінку в інструкції до двигуна Мерседес, який безперечно є наразі найкращим цього року. Якщо до Гран-прі Маямі Макларен просунуться ще в роботі із силовою установкою та привезуть якісні покращення, то на етапі в США розстановка сил у лідерській групі може значно змінитись.

Расселл vs Антонеллі

Попередній етап у Китаї залишав чимало питань до лідерів чемпіонату – чи не була перемога Кімі Антонеллі випадковою, чи здатен італієць втрутитись у боротьбу за титул з Джорджом Расселлом, якою буде відповідь британця в Японії?

І гонка на трасі "Судзука" насправді не відповіла на більшість цих питань. Андреа Кімі Антонеллі знову перекваліфікував напарника, але знову на боліді Джорджа Расселла виникли якісь проблеми. Антонеллі знову виграв гонку, але знову провалив старт і на допомогу прийшла машина безпеки.

Расселл наче й відповів, тим що на початку заїзду обійшов напарник, але в підсумку не зумів у чесній боротьбі навіть у топ-3 заїхати, не те щоб мінімізувати втрати, приїхавши другим.

А отже всі ці питання можна переносити на Гран-прі Маямі. Антонеллі став наймолодшим лідером чемпіонату в історії, перевага над Расселлом складає всього 9 очок і тепер головне питання для команди цих пілотів – Мерседес зможе втримати планку, щоб Андреа та Джордж так вільно могли боротися за титул?

І тут також ми не отримаємо відповідь щонайменше в найближчі 5 тижнів. Чимало команд готували оновлення ще до етапу в Бахрейні, який мав би відбутися за 2 тижні, але тепер їх встановлять лише в Маямі. Хто після цього стане найшвидшим, а хто навпаки змарнує перші нагоди на пришвидшення і буде змушений шукати нові рішення – дізнаємось вже 1 травня в сонячному штаті Флорида.

Феррарі етапу

Епохальних радіоперемовин не подарували нам навіть представники Феррарі, але хто точно повеселив усіх – команда Мерседес. Спочатку "срібні стріли" представили доволі дивну ліврею з вовком, що відразу розірвала інтернет, а потім додала до цього ще й комбінезони, що радше нагадували сліди від роботи на будівництві ніж агресивний чорно-білий дизайн.