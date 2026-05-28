Бен Сулаєм хоче скасувати обмеження на кількість президентських термінів у ФІА

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм виступив з ініціативою щодо скасування обмежень на кількість президентських термінів для очільника федерації.

Про це повідомляє BBC.

Це дозволить Бен Сулаєму, якого в грудні переобрали на безальтернативній основі, залишатися президентом і після закінчення нинішнього 12-річного ліміту.

За чинними правилами, які запровадив його попередник Жан Тодт, президентський термін триває чотири роки, а одна людина може обіймати посаду не більше трьох разів.

Очікується, що пропозицію щодо зміни статуту обговорять та ухвалять на Генеральній асамблеї ФІА вже наступного місяця.

Окрім можливості довічного президентства, членам ФІА розіслали пропозиції щодо ще двох змін до статуту щодо майбутніх конкурентів бен Сулаєма:

Вимога до досвіду: кандидати повинні будуть продемонструвати наявність "достатнього досвіду роботи в структурах ФІА". Терміни подачі документів: час, до якого потенційні кандидати мають подати список своєї команди віцепрезидентів, буде збільшено зі 49 до 100 днів до дати проведення виборів.

Ці ініціативи лунають на тлі скандалу довкола останніх виборів очільника федерації. Бен Сулаєм виявився єдиним кандидатом через специфічне правило, яке вимагало від претендентів представити список віцепрезидентів від кожного з шести глобальних регіонів ФІА.

Оскільки єдина кандидатка від Південної Америки (дружина колишнього боса Ф-1 Фабіана Екклстоун) вже перебувала в команді чинного президента, інші претенденти фізично не змогли сформувати повну команду і вибули з перегонів.

Наразі одна з недопущених кандидаток, Лора Вілларс, судиться з ФІА у французьких судах, оскаржуючи виборчий процес.

На запитання BBC щодо можливого рішення скасувати обмеження терміну повноважень для всіх посад, а не запровадити їх для тих, де їх наразі немає, представник ФІА не зміг дати конкретної відповіді.

Нагадаємо, що нещодавно Бен Сулаєм підтвердив початок розслідування щодо етичності володіння кількома командами у Формулі-1.