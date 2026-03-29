Антонеллі виграв другу гонку поспіль, Расселл залишився за межами подіуму на Гран-прі Японії

Сьогодні, 29 березня, завершився третій етап Формули-1 – Гран-прі Японії. Перемогу здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало другим поспіль та другим у кар'єрі загалом.

Позаду італійського гонщика, який став лідером чемпіонату, фінішував пілот Макларен Оскар Піастрі. Австралієць уперше в сезоні виступив у повноцінній гонці новгого сезону.

Третє місце у запеклій боротьбі завоював гонщик Феррарі Шарль Леклер, четвертим став Джордж Расселл, що представляє Мерседес.

Після чергового невдалого старту "срібних стріл" у лідери заїзду вирвався саме Піастрі, другим став Шарль Леклер.

A brilliant getaway for Piastri 💨#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NAUfrshrc6 — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Пізніше Мерседес змогли наздогнати своїх суперників та повернути частину позицій, але ключовим моментом гонки стала аварія Олівера Бермана на 22 колі. Пілот Хаас намагався обігнати Франко Колапінто на Альпін, однак виїхав на траву, що спричинило серйозну аварію.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

На щастя 20-річний пілот американської команди не отримав пошкодження, хоч й шкутильгав після того, як вибрався з розбитого боліду.

Найбільше машина безпеки, яку викликала аварія Бермана, допомогла саме Кімі Антонеллі, який зробив швидший піт-стоп та вирвався в лідери гонки. А ось для напарника італійця, Джорджа Расселла, ця ситуація стала трагедією.

Британець за коло до цього заїхав замінити гуму і втратив можливість опинитися попереду напарника. До того ж Расселл у боротьбі з Феррарі втратив ще й місце на подіумі – вперше у цьому сезоні.

Підсумкова класифікація

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:28:03,403; Оскар Піастрі (Макларен) +13,722; Шарль Леклер (Феррарі) +15,270; Джордж Расселл (Мерседес) +15,754; Ландо Норріс (Макларен) +23,479; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +25,037; П'єр Гаслі (Альпін) +32,340; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +32,677; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +50,180; Естебан Окон (Хаас) +51,216; Ніко Гюлькенберг (Ауді) +52,280; Ісак Аджар (Ред Булл) +56,154; Габріель Бортолетто (Ауді) +59,078; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) +59,848; Карлос Сайнс (Вільямс) +1:05,008; Франко Колапінто (Альпін) +1:05,773; Серхіо Перес (Каділак) +1:32,453; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло; Вальттері Боттас (Каділак) +1 коло; Александр Албон (Вільямс) +2 кола;

Не фінішували: Олівер Берман (Хаас), Ленс Стролл (Астон Мартін).

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 72 очка; Джордж Расселл (Мерседес) – 63; Шарль Леклер (Феррарі) – 49; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 41; Ландо Норріс (Макларен) – 25; Оскар Піастрі (Макларен) – 21. Олівер Берман (Хаас) – 17; П'єр Гаслі (Альпін) – 15; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 12; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 10; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4; Ісак Аджар (Ред Булл) – 4; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Карлос Сайнс (Вільямс) – 2; Франко Колапінто (Альпін) – 1; Естебан Окон (Хаас) – 1; Алекс Албон (Вільямс) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;

Кубок конструкторів

Мерседес – 135; Феррарі – 90; Макларен – 46; Хаас – 18; Альпін – 16; Ред Булл – 16 Рейсін Буллз – 14; Ауді – 2; Вільямс – 2; Каділак – 0; Астон Мартін – 0.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 5 тижнів. Через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії повернеться Ф-1 вже на етапі в Маямі, першому з трьох заїздів у США.