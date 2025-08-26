Боліди менші, двигуни гібридніші: що готує новий регламент Формули-1

Зміна регламенту Формули-1 завжди інтригує та особливо цікавить фанатів "королеви автоспорту", адже це зазвичай призводить до пертурбацій у пелетоні, можливі успіхи середняків, як було у 2009 році з BrawnGP, а також це нагода для експериментів, тому що кожна команда по-своєму розкриває потенціал нових правил.

Саме тому Чемпіон підготував для вас розбір нового регламенту Ф-1, який набере чинності вже у 2026 році.

Менші габарити

Однією з найбільших скарг, як гонщиків, так і фанатів серії є розміри сучасних болідів, що негативно впливає на боротьбу на трасі та обгони. Особливо це помітно на міських треках, таких як Монако або Сінгапур, де навіть на прямих вкрай складно проводити маневри через занадто короткі відстані від активації зони DRS до повороту.

FIA вирішила змінити цей аспект боліда, хоч і не суттєво. Згідно з новим регламентом довжина машини має скоротитися з 3,6 м до 3,4 м, а ширина – з 2 м до 1,9 м. Максимальна ширина днища складатиме 15 см.

-30kg, -10cm width, -20cm wheel base, the 2026 Formula 1 car will be lighter, smaller and more nimble than its predecessor! 🏎️



Go more in depth into the 2026 FIA Formula 1 Technical Regulation on FIA YouTube channel ➡️ https://t.co/v8lwl0CRwN#FIA @F1 pic.twitter.com/QsoVappCAp — FIA (@fia) June 6, 2024

Також приділили увагу й вазі, що також має зменшитися. Мінімальна маса болідів з наступного року складатиме вже 768 кг, що на 30 кг менше ніж зараз. У цей показник 722 кг припадає на машину з пілотом і орієнтовно 46 на гуму.

Зміни розмірів, а також нові аеродинамічні особливості мають знизити притискну силу на 30%, а аеродинамічний опір – на 55%.

FIA

І хоч ці зміни мають слугувати покращенню видовищності та спроможності, гонщики, що проводили тести наразі більше скаржаться ніж виявляють захоплення. Ось як реагує на зміни пілот Феррарі Шарль Леклер:

"Скажімо так, це не найприємніший болід, за кермом якого мені доводилося їздити, але ми все ще перебуваємо на етапі, коли проєкт відносно новий.

Я сподіваюся, що він буде розвиватися протягом наступних кількох місяців, але не секрет, що я думаю, що регламент наступного року буде набагато жорсткішим, можливо, менш приємним для гонщиків".

Такі ж настрої спостерігалися і в Ленса Стролла, який скаржився на нові батареї, проте про це трохи пізніше.

Попри поточні скарги, на думку FIA майбутні боліди стануть повільнішими на вході у поворот, проте стануть значно швидшими на прямих відрізках. Розв'язувати проблеми аеродинаміки має новий компонент, який змінить вже всім звиклий DRS.

Активна аеродинаміка

Цей компонент має стати одним з ключових у розробці болідів 2026 року, на ряду з новим гібридним мотором, а запровадили його, щоб компенсувати частину втраченої притискної сили.

Концепція активної аеродинаміки полягає в тому, що переднє та заднє антикрило стане рухомим і пілот зможе перемикати режими для поворотів та прямих. Переднє антикрило стане вужчим на 100 мм і отримає рухомий двоелементний флап, який може змінювати кут атаки.

X-mode unlocked 🔓



The 2026 regulations will bring all-new Active Aerodynamics systems, drivers will be able to maximise straight-line speed on X-mode and get greater cornering speeds in standard Z-mode



All you need to know: https://t.co/PB80vMEEey pic.twitter.com/rcXXheYkE4 — FIA (@fia) June 7, 2024

Заднє антикрило також зазнає спрощення: з нього прибрали нижню балку (beam wing), а корпус спростили. Форма стане плоскішою й компактнішою – усе налаштовано на зменшення опору і брудного повітря.

Форма днища зміниться кардинально: якщо нинішні боліди використовують складні тунелі для створення максимальної притискної сили через ефект "присмоктування", то з 2026 року конструкцію спростять і зроблять більш плоскою. Це означає, що машина отримуватиме менше притискної сили саме від треку, зате стане стабільнішою, передбачуванішою і не такою чутливою до висоти над асфальтом.

FIA

Такий підхід майже повністю прибирає проблему порпоїзингу* та робить потік позаду боліда чистішим, щоб суперникам було легше переслідувати один одного, навіть якщо це трохи знизить швидкість у поворотах.

Порпоїзинг відбувається, коли днище автомобіля занадто близько до землі, що призводить до зриву повітряного потоку і викидає автомобіль вгору. Але коли днище знову підіймається над землею, потік повітря відновлює свою дію, виштовхуючи автомобіль вниз, що викликає стрибки.

Дифузор спростили й зменшили в потужності – його геометрія ближче до конфігурації до 2022 року. Йому повернули простішу, "класичну" схему: з більшим нахилом і можливістю різноманітних геометричних форм (наприклад, пороги, шумовки) для ефективнішого видалення потоку з-під днища.

Окрім того, головною відмінністю від зон DRS стане те, що ця система працюватиме на всій трасі і гонщики самі будуть впливати на її використання.

What are your thoughts on F1 cars having active aero in 2026? pic.twitter.com/hpvc1eqtKr — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) January 1, 2025

Усі ці зміни, як ми вже писали, мають знизити притискну силу приблизно на 30%, а аеродинамічний опір має зменшитись на 55%. Однак попри всі зміни в шасі, головною інтригою є новий двигун і хто впорається з адаптацією до нового гібриду краще.

Новий гібридний двигун

FIA зберігає той самий 1.6-літровий турбо-V6, але з набагато "сильнішим" гібридом. Найбільшою зміною буде перехід від MGU-H (електромотор/генератор на турбіні), на MGU-K (на колінвалі). Електричний компонент зросте втричі – до 350 кВт, а частка потужності між двигуном внутрішнього згорання і електрикою стане майже рівною (ДВЗ близько 400 кВт).

Як працюватиме рекуперація й батарея?

Енергію під час гальмування дозволять збирати вдвічі активніше: приблизно 8.5 мегаджоулів за коло. Це означає кращий "електропідхоп" на виходах із поворотів і більше свободи для тактик енергоменеджменту протягом кола.

F1 2026 Engine changes. Thoughts? 🧐 pic.twitter.com/tKKnaxMQSg — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) October 4, 2024

Новий інструмент для обгонів – Manual Override

DRS у звичному вигляді зникне, а новим "чітом" для обгонів стане Manual Override. У лідера віддача електрики поступово спадає після ~290 км/год і зникає до 355 км/год, а машина позаду (якщо вона в межах 1 секунди) отримує до 350 кВт аж до 337 км/год – це близько 0.5 МДж додаткової енергії для атаки.

Паливо й екологія

З 2026 року всі боліди переходять на 100% стале "drop-in" паливо – без спалювання "нового" викопного вуглецю. Таке паливо розробляють так, щоб його можна було заливати й у звичайні ДВЗ, а не лише в боліди Формули-1. Раніше Ф-1 озвучувала й ціль знизити витрату пального до ~70 кг за гонку (це орієнтир, а не жорсткий ліміт у регламенті).

Усі ці зміни будуть вводити відразу 5 виробників силових установок, які будуть представлені у Формулі-1 у 2026 році: Мерседес (Мерседес, Макларен, Вільямс, Альпін), Феррарі (Феррарі, Хаас, Каділлак), Ред Булл Форд (Ред Булл, Рейсін Буллз), Хонда (Астон Мартін), Ауді (Ауді).

F1 2026 Engine Suppliers 🏎️ pic.twitter.com/Q90WxyXZGb — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) August 7, 2025

Критика, ризики, фаворити нового регламенту

Нові правила, як і зазвичай, стикаються зі скепсисом. Ми вже розповідали історію запровадження системи KERS, пізніше така ж доля спіткала перехід на гібрид у 2014-му і зараз нові силові установки та аеродинаміка.

Окрім невдоволення пілотів також свої побоювання висловлювали керівники команд, журналісти та експерти. Йдеться про можливе сповільнення болідів, хоча ми знаємо, що це відбувається під час усіх регламентів, адже командам необхідно кілька років, щоб реалізувати увесь потенціал нових правил.

Також вважається, що Формула-1 стане ще більш зациклена на роботі з перемиканням режимів аеродинаміки та заряджанням батареї.

Хоча до початку нового сезону певні елементи оновленого регламенту можуть зазнати змін на нас точно очікують пертурбації та можливі сенсації у 2026-му.

Попередні зміни в регламенті силових установок подарував нам домінування Мерседес та Льюїса Гамільтона. Керівники команд уже побоюються нових двигунів та болідів від "срібних стріл", хоч жодних результатів тестів оприлюднено не було.

FIA

Враховуючи це можна занести до списку фаворитів на майбутній успіх й клієнтів німецької команди: Макларен, Вільямс, Альпін.

Проте прогнозувати за пів року майже неможливо, адже інтриг чимало: чи зможе Едріан Ньюї побудувати чемпіонський болід для Астон Мартін, чи вийде в Мерседес знову найкраще адаптуватися до кардинальних змін, що продемонструє Ред Булл без Крістіана Горнера, яким буде прихід Каділлака, на що буде здатне Феррарі та Ауді.

Усе це та багато чого іншого на нас очікує вже у 2026 році, а наразі ми продовжуємо спостерігати за поточним сезоном, де продовжується запекла боротьба за чемпіонство між гонщиками Макларен Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі.