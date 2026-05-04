Його не вистачає, – президент ФІА – про повернення Горнера в Формулу-1

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловив упевненість у швидкому поверненні Крістіана Горнера до Формули-1.

Його цитує RacingNews365.

Мохаммед бен Сулаєм, який зустрічався з фахівцем у січні в Парижі, вважає, що той заслуговує на місце у спорті.

"Хто може викреслити ім'я Крістіана Горнера з автоспорту та Формули-1? Ви не можете. Він завжди був успішним. Але успіх також має ворогів, як ми знаємо", – зазначив президент ФІА.

Він зізнався, що регулярно спілкується з британцем і відчуває його бажання повернутися та додав, що чемпіонату бракує таких персоналій.

"Ми були б раді його поверненню. Я завжди кажу йому, що він забагато говорить, але не має на увазі нічого поганого. У нього чисте серце. Коли він повернеться, це буде так, ніби він їздив у відпустку".

На його думку, Горнер має неймовірний досвід і, попри скандальне розслідування 2024 року, досі затребуваний як керівник.

"Коли за плечима такої людини є подібна історія, ви не сумніваєтесь у її авторитеті. Люди самі до нього потягнуться", – підкреслив Бен Сулаєм.

Він зауважив, що британець повинен відкрито демонструвати свою зацікавленість, адже команди мають знати про його готовність до роботи.

Минуло майже десять місяців з моменту звільнення 52-річного фахівця з Ред Булл. За двадцятирічну кар'єру в команді він здобув шість Кубків конструкторів та вісім титулів для пілотів (по чотири у Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена).

Нагадаємо, що президента Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Мохаммеда Бен Сулаєма переобрали на другий 4-річний термін.