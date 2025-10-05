Чергова драма Норріса та Піастрі, Макларен взяв Кубок конструкторів-2025: підсумки етапу Формули-1 у Сінгапурі

Формула-1 пройшла вже 3/4 свого сезону і готується до фінального ривка до кінця ери граунд ефекту, який відзначився домінуванням Макса Ферстаппена, що перейшло до Макларен в останні півтора року.

Але в Сінгапурі ані Ферстаппен, ані Макларен не були головною силою – Джордж Расселл провів феноменальний вікенд, який, на жаль, більше запам'ятається не впевненою перемогою гонщика Мерседес, а ще однією драмою імені Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

"Самі носіть свої жилети!"

За день до старту вікенду в Сінгапурі ФІА попередила, що погодні умови будуть не з простих, а тому їм варто замислитися над використанням систем охолодження пілотів у вигляді жилетів із трубками.

Хтось, як Джордж Расселл, із задоволенням погодився на варіант з охолодженням у боліді, а хтось, як Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен, відкинули саму ідею використання подібного аксесуара.

Рішення Расселла легко пояснити: цього року в Бахрейні він уже успішно протестував свій жилет, у якому він фінішував другим. І, схоже, він непогано йому допоміг у Сінгапурі, де Джорджу не було рівних. Хоча після фінішу британець все одно виглядав виснаженим.

Подивимося, чи зважиться ФІА зробити ці жилети (або альтернативні варіанти охолодження) обов'язковими. Якщо так, то у цього рішення буде багато противників.

Why are some drivers wearing a special vest, and why are cars fitted with a cooling system in Singapore? 🤔



Here's why... ▶️🔥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/3p6byZG0DR — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Ніщо не віщувало тріумфу

У Джорджа Расселла з Сінгапуром своя сумна історія.

Починаючи з дебютного сезону 2019 року британець жодного разу не піднімався на подіум на Марина-Бей. Свою першу гонку, ще у складі Вільямс, він не зміг завершити, через три роки, вже у Мерседес, Джордж опинився поза Топ-10, а за рік була аварія на останньому колі. Минулого сезону Расселл опинився у 20 секундах від третього місця.

Але цього року все змінилося.

Хоча починалося все так, немов нічого й не закінчилося. У першій практиці Расселл показав 11-й час, поступившись сенсаційному Фернандо Алонсо цілою секундою, а в другому тренуванні Джордж розбив болід.

Натяки на успіх з'явилися в суботу, коли Расселл разом із напарником програли менше 0,1 секунди Максу Ферстаппену. І тут же сталося диво в кваліфікації, де ніхто не зміг поліпшити свій час, крім Джорджа, який і так був на проміжному поулі.

Після квалі Расселл чесно зізнався, що не знає, чи зможе він утримати позаду Ферстаппена на старті гонки. Як виявилося, він даремно хвилювався, бо Макс не був йому суперником. Як і всі інші.

З самого ж першого кола британський гонщик нарощував відрив від опонентів, ніби натякаючи, що питання про переможця можна, в принципі, вже й закривати. І, по суті, так воно й було. Ферстаппен добре допоміг Расселлу, притримавши позаду Ландо Норріса, який потенційно міг би спробувати поборотися з пілотом Мерседес, а Оскар Піастрі після подій першого кола був задизмораленим.

Це була класична гонка Джорджа Расселла, під час якої його практично не показували в етері. Ось тільки на відміну від попередніх випадків, у цьому він не просто фінішував на подіумі – Расселл виявився переможцем заїзду.

А в команді точно рівні права?

Канада показала, що очікувати зіткнень між Норрісом і Піастрі не те, що можна, а потрібно. І в Сінгапурі стався ще один контакт.

Цього разу обійшлося без серйозної аварії та сходу одного з "помаранчевих", але здається, що цей контакт матиме значно більший вплив на боротьбу за чемпіонство між напарниками.

Напевно, всі пам'ятають епізоди цьогорічного сезону, коли Оскар блокував колеса та ледь не влітав у Ландо, намагаючись пройти того в повороті. Таке відбувалося кілька разів, і після кожного разу команда просила австралійця більше так не робити, нагадуючи про "правила папайя". Але чомусь ці правила перестали діяти в Сінгапурі, коли небезпечною атакою на напарника відзначився вже Норріс.

Так, він уникав контакту з Ферстаппеном, якого все ж не вдалося уникнути. Але Ландо в цей момент вирішив, що краще зіткнутися з Піастрі, головним конкурентом у боротьбі за титул, а не Ферстаппеном. У підсумку контакт ледь не припечатав Оскара до стіни.

Спочатку Піастрі обурився, запитавши в команди:

"Тобто, нас влаштовує, що Ландо виштовхнув мене зі свого шляху? Ми тепер так чинимо? Це було не по-командному, але окей".

Почувши від свого гоночного інженера максимально нейтральну відповідь, яку він сприйняв, як рішення на користь Норріса, Оскар видав:

"Якщо йому для того, щоб уникнути контакту з іншою машиною, потрібно врізатися в напарника, тоді він ху**во уникає контакту".

Обурення Оскара зрозуміти можна: у той час, як його самого раніше щоразу попереджали про командні правила, Норрісу нічого не сказали. Ба більше, команда у стилі Феррарі спочатку повідомила, що вони "розглядають епізод", після чого Піастрі добили рішенням залишити все як є, адже цей момент вони всі разом обговорять після гонки.

Не допоміг ситуації й повільний піт-стоп, де з якоїсь причини механіки робили все не одночасно, як треба – колеса на боліді Оскара міняли буквально по черзі, через що гонщик втратив багато часу.

Такі психологічні удари не налаштовували на позитив, Піастрі більшу частину заїзду їхав позаду напарника без натяку на шанс наздогнати та поборотися за позицію, довівши все на трасі. Під кінець заїзду він зміг наблизитися на відстань кількох секунд, але до реваншу так і не дійшло.

Після Гран-прі Оскар був небагатослівний, "треба піти і подивитися повтори" і все в такому дусі. Норріс же радів подіуму, не надаючи великого значення тому, що сталося. Але очевидно, що в команді наростає напруга. А по-іншому й бути не могло, адже вони обидва хочуть стати чемпіонами.

Про один цікавий момент стало відомо трохи пізніше. Одразу після фінішу на зв'язок із Піастрі по радіо вийшов генеральний директор Макларен Зак Браун. Американець розпочав свою промову, говорячи про вдячність за внесок у другий Кубок конструкторів поспіль. Але вона була перервана гонщиком – Оскар проігнорував Брауна, вимкнув радіо та покинув кокпіт. Дуже показово.

Piastri ignores Zak Brown pic.twitter.com/6cVohCg7g5 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 5, 2025

І болід був поганий, і напарнику завадив

Вересень видався одним із найкращих місяців у кар'єрі Макса Ферстаппена.

Спочатку Макс виграв Гран-прі Італії, де його прийняли як свого (італійські фанати наче натякнули, що хотіли б побачити його в червоному комбінезоні), потім він успішно дебютував у гонках на витривалість NLS, хоч і не без своїх нюансів. Повернувшись у Формулу-1, чемпіон виграв Гран-прі Азербайджану, через що про нього знову заговорили як про реального претендента на титул, після чого з першої ж спроби підкорив Нордшляйфе на боліді класу GT3.

Багато хто очікував, що Ферстаппен продовжить свою переможну серію на Марина-Бей, але не тут-то було. У справу втрутилося давнє "прокляття": Макс перемагав у всіх Гран-прі, що є/були в календарі, крім одного – Гран-прі Сінгапуру. І 2025 рік не став винятком.

Саме в Сінгапурі повернулися проблеми з балансом боліда, які заважали нідерландцю протягом практично всього сезону. Через них Макс не зміг поборотися за поул, через них Макс не зміг поборотися з Расселлом за перемогу в гонці.

Заключний відрізок заїзду Ферстаппен провів у захисті від намірів Норріса пройти його. І під час одного такого переслідування пілот Ред Булл мимоволі сильно завадив напарнику.

За 10 кіл до фінішу Юкі Цунода переслідував, можливо, майбутнього напарника Ферстаппена Ісака Аджара в боротьбі за десяте місце. Японець перебував у радіусі атаки в, межах доступності ДРС. І саме в цей момент його наздогнали Ферстаппен і Норріс.

Цунода, звичайно ж, був змушений пригальмувати, щоб пропустити обох, адже отримувати штраф за ігнорування синього прапора, ще й у ситуації з напарником – максимально нерозумно. Але саме за рахунок цього Аджар встиг відірватися від Юкі на 5+ секунд, які другий пілот Ред Булл так і не зміг відіграти. І це при тому, що в Ісака знову були проблеми з двигуном, через що француз втрачав по 0,2-0,3 секунди з кола. Так, сам Аджар теж не зміг фінішувати в Топ-10, але цей момент явно відібрав у Цуноди можливість заробити хоча б одне очко.

Про Феррарі або добре, або нічого

Фанати Скудерії ось уже котрий рік живуть із девізом у вигляді мема: "Не треба, не давай мені надію". І щоразу вони ведуться на те, що може цього разу все точно буде краще.

Ні, не буде.

Варто визнати, що Сінгапур уже довгий час є однією з найулюбленіших трас Феррарі, де вона регулярно претендує на високі місця. І результати першої практики могли навіть обнадіяти вболівальників італійської команди. Але практично одразу ж вони почали руйнуватися.

І якщо провал у кваліфікації ще можна виправити під час гонки, то по ходу самого Гран-прі у Скудерії виникли серйозні проблеми з гальмами. Причому на обох болідах.

Після стартового відрізка Шарля Леклера попросили використати техніку керування болідом під назвою "lift and coast": пілот раніше, ніж зазвичай, знімає ногу з педалі газу, даючи змогу машині знизити швидкість не завдяки гальмам, а завдяки зменшенню обертів двигуна. Таким чином можна поберегти паливо і самі гальма, але при цьому помітно страждає темп.

Більшу частину дистанції Леклер успішно захищав від Андреа Кімі Антонеллі п'яту позицію, яку він вирвав на старті. Але з часом проблеми стали більш відчутними, і пілот Скудерії спасував.

Невдовзі позаду з'явився напарник: команда вирішила спробувати щастя, поставивши Льюїсу Гамільтону софт на останні 16 кіл гонки. Семиразовий дуже швидко відіграв практично 20 секунд відставання і спробував пройти Антонеллі. І саме в цій боротьбі у сера Льюїса відмовили гальма.

Темп Гаммільтона падав неймовірним чином, він пропустив уперед Леклера і намагався хоч якось довезти болід до фінішу на сьомому місці, через що доводилося рано сповільнюватися і зрізати повороти.

Це призвело до того, що Фернандо Алонсо, який їхав позаду, всього за пару кіл відіграв понад 40 секунд відставання. Але на фініші він поступився колишньому напарнику лише 0,4 секунди. По радіо іспанець сильно обурювався траєкторією руху Гамільтона. Але сам факт проблем із гальмами не врятував Льюїса від 5-секундного штрафу, який йому виписали вже пост-фактум. Алонсо піднявся на сьоме місце, а кошмар Феррарі та її фанатів продовжився. Ну нічого, всього шість гонок і невеликий відпочинок перед невідомістю нового сезону з новим регламентом.

Фантастична реабілітація за провал у гаражі

У суботу спочатку всіх здивував Расселл, вигравши кваліфікацію, а потім на сцену вийшли судді, які анулювали результати обох пілотів Вільямс через те, що елемент заднього антикрила на їхніх болідах відкривався сильніше, ніж це дозволено регламентом. Тож замість старту 12-м і 13-м Карлос Сайнс і Алекс Албон були відправлені в кінець решітки.

Команда з Гроу вирішила скористатися моментом, щоб змінити налаштування підвіски машини Албона – старт із піт-лейн. Але не він став героєм для Вільямс, а Сайнс. Іспанець дивом протримався на першому комплекті гуми понад 50 кіл, за рахунок чого він зміг наприкінці вирвати в Ісака Аджара десяте місце.

carlos sainz when its singapore race week

pic.twitter.com/pilw5uWNu6 — nyes (@SAINZLOVERS) October 5, 2025

Командний трофей у кишені – може пора дозволити гонщикам боротися?

У Сінгапурі Макларен зробив те, чого не зміг зробити в Азербайджані, а саме достроково виграти Кубок конструкторів. Британський колектив втратив можливість побити рекорд Ред Булл за найбільш раннім чемпіонством, але навряд чи у Вокінгу зараз думають про це.

Так, Гран-прі Сінгапуру став тріумфальним для команди в плані результату, але це було і так очікувано. А от у плані репутації Макларен знову сів у калюжу.

Своїми "папайя рулз" чемпіони налаштували проти себе помітну частину нейтральних уболівальників, які бачать у неоднозначних рішеннях команди фаворитизм на користь одного з пілотів. А замість цього вони хотіли б побачити безкомпромісну боротьбу Норріса та Піастрі на трасі, як і належить претендентам на чемпіонство.

До кінця сезону залишилося всього шість етапів, і віри в те, що "помаранчеві" наважаться дати своїм пілотам повну свободу дій на треку, практично немає. На жаль.

"Феррарі" етапу: Алонсо та його везіння

Карма за крешгейт 2008 року переслідує Фернандо Алонсо й донині. Цього сезону дворазовий чемпіон втратив надто багато очок з різних причин: десь через технічні несправності, десь через власні помилки, а десь через рішення команди.

І на Гран-прі Сінгапуру-2025 усе мало статися за законами жанру. Механіки Астон Мартін запороли піт-стоп, який розтягнувся до 9 секунд. Боротьба з Ісаком Аджаром змусила іспанця саркастично назвати суперника "Героєм дня". Гоночний інженер у відповідь на повідомлення про кількість кіл, що залишилися, почув лише погрозу відключити зв'язок. А раніше згадана траєкторія руху Гамільтона без гальм лише добила Нандо.

Alonso really wasn't happy with Hamilton 😭pic.twitter.com/uRDevuED9u — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) October 5, 2025

Але цього разу удача все ж посміхнулася Алонсо: після гонки стюарди "нагородили" Гамільтона штрафом, завдяки чому Фернандо піднявся на сьоме місце, заробивши на два очки більше.