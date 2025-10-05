Українська правда
Макларен достроково виграли Кубок конструкторів-2025

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 16:52
Макларен виграли Кубок конструкторів
Формула 1

Макларен достроково виграли Кубок конструкторів сезону-2025, ставши недосяжними для Мерседес за чотири кола до завершення чемпіонату.

Третє місце Ландо Норріса принесло команді 15 очок і перемога Джорджа Рассела вже ніяк не вплинула на розклад сил.

Для британської команди ця перемога стала ювілейною десятою в історії та другою поспіль.

Вперше Макларен виграли Кубок конструкторів у 1974 році, а ось дев'яту чекати прийшлось довго – колектив не вигравав перед попереднім сезоном нагороду з 1998 року.

Тепер британці знаходяться на історичному другому місці, випередивши за кількістю перемог в КК Вільямс (9). Лідирує і надалі команда Феррарі – 16 перемог.

Зазначимо, що за символічні срібло та бронзу продовжать змагатись Мерседес, Феррарі та Ред Булл. 

Кубок конструкторів-2025

  1. Макларен - 650 очок;
  2. Мерседес - 325
  3. Феррарі - 300
  4. Ред Булл - 290
  5. Вільямс - 102
  6. Рейсінг Буллз - 71;
  7. Астон Мартін - 66;
  8. Кік Заубер - 55
  9. Хаас - 46
  10. Альпін - 20;

Після цього етапу Формули-1 на нас очікує тиждень перерви та подорож до США, де Траса Америк прийматиме Гран-прі у 19 заїзді сезону-2025.

