Макларен достроково виграли Кубок конструкторів-2025

Макларен достроково виграли Кубок конструкторів сезону-2025, ставши недосяжними для Мерседес за чотири кола до завершення чемпіонату.

Третє місце Ландо Норріса принесло команді 15 очок і перемога Джорджа Рассела вже ніяк не вплинула на розклад сил.

Для британської команди ця перемога стала ювілейною десятою в історії та другою поспіль.

Вперше Макларен виграли Кубок конструкторів у 1974 році, а ось дев'яту чекати прийшлось довго – колектив не вигравав перед попереднім сезоном нагороду з 1998 року.

Тепер британці знаходяться на історичному другому місці, випередивши за кількістю перемог в КК Вільямс (9). Лідирує і надалі команда Феррарі – 16 перемог.

Зазначимо, що за символічні срібло та бронзу продовжать змагатись Мерседес, Феррарі та Ред Булл.

Кубок конструкторів-2025

Макларен - 650 очок; Мерседес - 325 Феррарі - 300 Ред Булл - 290 Вільямс - 102 Рейсінг Буллз - 71; Астон Мартін - 66; Кік Заубер - 55 Хаас - 46 Альпін - 20;

Після цього етапу Формули-1 на нас очікує тиждень перерви та подорож до США, де Траса Америк прийматиме Гран-прі у 19 заїзді сезону-2025.