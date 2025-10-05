Макларен достроково виграли Кубок конструкторів-2025
Макларен достроково виграли Кубок конструкторів сезону-2025, ставши недосяжними для Мерседес за чотири кола до завершення чемпіонату.
Третє місце Ландо Норріса принесло команді 15 очок і перемога Джорджа Рассела вже ніяк не вплинула на розклад сил.
Для британської команди ця перемога стала ювілейною десятою в історії та другою поспіль.
Вперше Макларен виграли Кубок конструкторів у 1974 році, а ось дев'яту чекати прийшлось довго – колектив не вигравав перед попереднім сезоном нагороду з 1998 року.
Тепер британці знаходяться на історичному другому місці, випередивши за кількістю перемог в КК Вільямс (9). Лідирує і надалі команда Феррарі – 16 перемог.
Зазначимо, що за символічні срібло та бронзу продовжать змагатись Мерседес, Феррарі та Ред Булл.
Кубок конструкторів-2025
- Макларен - 650 очок;
- Мерседес - 325
- Феррарі - 300
- Ред Булл - 290
- Вільямс - 102
- Рейсінг Буллз - 71;
- Астон Мартін - 66;
- Кік Заубер - 55
- Хаас - 46
- Альпін - 20;
Після цього етапу Формули-1 на нас очікує тиждень перерви та подорож до США, де Траса Америк прийматиме Гран-прі у 19 заїзді сезону-2025.