Ферстаппен та Гамільтон виступили проти обов'язкового використання системи охолодження

Далеко не всі пілоти Формули-1 перебувають у захваті від системи охолодження, яку ФІА радить використати на Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомляє ESPN.

Перед стартом етапу в Сінгапурі ФІА попередила про екстремальну спеку, яка може призвести до погіршення самопочуття гонщиків. У зв'язку із цим команди мали привезти на трасу Марина-Бей системи охолодження пілотів у вигляді спеціальних жилетів.

У нинішньому сезоні використання цих систем не є обов'язковим, але це може змінитися наступного року. Низка пілотів хоче, щоб вони самі вирішували, використовувати жилети чи ні.

"Я не думаю, що це колись слід нав’язувати пілотам. Вони постійно кажуть, що це проблема безпеки, але жоден водій ніколи не помирав від перегріву в гонці, окрім випадків, коли він явно загорівся. Це вже просто стає безглуздим. Це має бути наш вибір – використовувати цей жилет. Я вдячний їм за те, що вони зробили це для нас, і ми продовжуватимемо працювати та вдосконалювати систему. Я думаю, що це може бути потенційно корисним у дуже спекотних місцях. Але якщо ви хочете використовувати це, бо це зручно, це не має бути зобов'язанням", – сказав семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Його думку підтримав чотириразовий чемпіон з Ред Булл Макс Ферстаппен, який більш розгорнуто пояснив, чому йому не подобається дана система.

"Я не використовував жилет. Я також не маю наміру його використовувати, бо вважаю, що це має бути вибір пілота. Звичайно, ФІА завжди буде зосереджуватися на безпеці, але потім ми можемо обговорити багато речей, які можна покращити в плані безпеки, зокрема в'їзди на піт-лейн у певних місцях. Я думаю, що це має трохи більший пріоритет, ніж жилет у машині, бо мені це не подобається. Мені не подобаються трубки, які є на тобі, на твоєму тілі, з ременями, які йдуть поруч з тобою. Тоді вони можуть сказати, що це просто погана конструкція. Я не згоден. Це просто має бути опція гонщиків. Декому це подобається, декому ні, і це нормально. Це має бути особистим уподобанням. І я знаю, що цього року ми можемо робити вибір, але, ймовірно, наступного року вони зроблять це обов'язковим, і я вважаю, що це неправильно. Проблема полягає в тому, що в болідах GT чи будь-яких інших болідах, прототипах, трохи більше місця для речей або хоча б для тросів. У наших кокпітах так вузько, що немаэ зайвого місця – або принаймні його недостатньо. І це також є невеликою проблемою, яку я бачу. Крім того, куди ви збираєтеся ставити сухий лід? Машини насправді не розроблені для такого додаткового простору, і протягом 15-20 кіл льоду вже не буде. І ви отримуєте з цього гарячу вода... або чай!", – сказав Ферстаппен.

Наостанок свою рецензію видав Карлос Сайнс, який є головою Асоціації пілотів Гран-прі. Він бачить переваги охолоджуючого жилету, проте іспанець погодився, що його використання не має бути обов'язковим.

"Я радий, що це не зробили зобов'язанням, і ті, хто не хоче цим користуватися, матимуть невигідне становище в гонці. Для мене все настільки просто. Я переконаний, що це працює і допомагає, навіть попри те, що я завершив 10 Гран-прі Сінгапуру, не страждаючи фізично, і маючи змогу завершити їх. Щойно трохи вивчиш фізіологію, одразу зрозумієш, що носіння цього жилету дає перевагу в продуктивності. Я думаю, що якщо це не є величезною проблемою безпеки, вони повинні залишити це питання на розсуд пілотів. Я погоджуюся з тими хлопцями, які не хочуть цим користуватися. Якщо вони не хочуть, бо їм дуже незручно, то нехай не користуються", – сказав пілот Вільямс.

Гран-прі Сінгапуру проходитиме сьогодні, 5 жовтня. Заїзд розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Карлос Сайнс та його напарник по команді Алекс Албон були дискваліфіковані за підсумком кваліфікації Гран-прі Сінгапуру.