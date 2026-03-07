Від аристократки та учасниці Олімпіади до створення Академії: жінки-гонщиці у Формулі-1

Протягом останніх десяти років ФІА активно працює над збільшенням частки інклюзивності в автоспорті. Зокрема, у 2023 році було запущено формульну серію, що складається з одних лише дівчат, під назвою Академія Ф-1. Тоді в сезоні брали участь 15 гонщиць, які змагалися впродовж семи етапів, що складалися з трьох перегонів кожен.

Уже завтра, 8 березня, стартує новий сезон класичної Формули-1 і Чемпіон пригадує моменти, коли представниці прекрасної статі нарівні з чоловіками боролися на трасі в межах "королеви автоспорту".

Марія Тереза де Філіппіс

Почати хотілося б із справжнісінької першопрохідниці, жінки, яка зробила, здавалося, неможливе – Марії Терези де Філіппіс.

Марія народилася в забезпеченій аристократичній родині. Вона була молодшою з п'яти дітей італійського графа Серіно Франческо де Філіппіса та іспанської дворянки Нарсіси Ансельмі Балагер Рока де Тогорес Руко Перпіньян.

Такі стартові характеристики дозволили їй досить рано отримати можливість опинитися за кермом автомобіля. Але звичайної їзди на чотирьох колесах їй було недостатньо. Після закінчення Другої світової війни у де Філіппіс розвинувся інтерес до автоспорту, на що не останньою чергою вплинули її брати – ті не вірили у здатність сестри їздити на високих швидкостях.

Вирішивши довести зворотне, Марія у віці 22 років почала свою гоночну кар'єру. Вона виграла свої перші перегони, керуючи Fiat 500 на 10-кілометровій ділянці між Салерно і Кава-де-Тіррені. Цей результат надав їй впевненості для участі в чемпіонаті Італії, де гонщиця посіла друге місце в сезоні 1954 року.

Подібний успіх не залишився непоміченим - команда Мазераті запросила Марію як заводського пілота. У наступні роки де Філіппіс брала участь у різних автоперегонах, включно із заїздами з підйому на пагорб і перегонами на витривалість. Вона посіла друге місце в перегонах спортивних автомобілів, що проходили на підтримку Гран-прі Неаполя 1956 року, за кермом Maserati 200S.

Через два роки, коли їй був 31 рік, де Філіппіс отримала неймовірну можливість виступити у Формулі-1. Від такого неможливо відмовитися. І Марія не стала винятком.

Спробувати свої сили в найкращій автомобільній серії світу Марія змогла в ролі приватного гонщика. Мазераті в ті часи зазнавала певних труднощів. У 1950-х роках італійці були успішним виробником шасі для Формули-1: саме за кермом боліда Maserati 250F великий Хуан Мануель Фанхіо став першим в історії п'ятиразовим чемпіоном світу, вигравши свій останній титул у кар'єрі. Але до 1958 року Мазераті офіційно пішла з автоспорту. Незважаючи на це, багато болідів залишалися доступними для приватних команд. Завдяки цьому, а також своїм статкам, де Філіппіс особисто викупила Maserati 250F для виступів у Ф-1.

Спочатку відбувся неофіційний дебют де Філіппіс у Формулі-1 – вона фінішувала п'ятою у позазаліковому Гран-прі Сіракуз. Історичний же момент був зафіксований 18 травня 1958 року, на другому етапі сезону, коли Марія Тереза де Філіппіс стала першою жінкою в історії, яка вийшла на старт вікенду Формули-1. І для цього не можна було придумати більш підходяще місце, адже етап приймала "перлина" календаря – Монако.

Марія Тереза де Філіппіс під час етапу в Монако (1958 рік) Getty Images

Перший млинець був нанівець. За тодішніми правилами пілотам потрібно було потрапити в певне "кваліфікаційне вікно", щоб заробити собі місце на старті Гран-прі. З 31 учасника з цим завданням впоралися 16, серед яких не було дебютантки з Італії – Марія проїхала коло за 1:50,8. Хороший результат, але недостатній, щоб заявитися на гонку. Не вистачило всього 5,8 секунди... В інтерв'ю 2006 року італійка згадала одну з безлічі порад, які в сезоні-1958 дав їй Фанхіо.

"Ти їдеш занадто швидко, ти занадто ризикуєш".

Хто б міг подумати, що в тій кваліфікації де Філіппіс випередила на той момент нікому невідомого Берні Екклстоуна, ще одного дебютанта. Згодом Марія та майбутній власник Формули-1 вибудували добрі дружні стосунки.

На відміну від Берні, Марія була більш успішною на трасі. Свій наступний шанс гонщиця отримала в Бельгії, де вона разом із рештою 19-ма гонщиками (внаслідок скасування організаторами заїзду правила "кваліфікаційного вікна") була зарахована на старт Гран-прі. Нарешті їй випав довгоочікуваний шанс по-справжньому позмагатися з чоловіками.

Марія Тереза де Філіппіс під час етапу в Бельгії (1958 рік) Getty Images

З 20 пілотів у тій гонці до фінішу дісталася лише половина пелотону, і наша героїня була серед них. Де Філіппіс фінішувала десятою, і попри відставання у два кола від переможця Тоні Брукса, вона довела, що неможливе можливо.

Яким би це не було успіхом, не обійшлося без сексизму. Де Філіппіс була змушена пропустити наступний етап, який проходив у Франції через відсторонення. За її словами, директор тієї гонки Раймон Рош не дозволив їй змагатися, оскільки "єдиний шолом, який має носити жінка, – це той, що в перукарні".

На жаль, і надалі удача не супроводжувала Марію. У 1958 році італійська гонщиця кваліфікувалася на двох етапах, але ні в Португалії, ні на батьківщині в Італії вона так і не побачила картатого прапора.

У 1959 році друг де Філіппіс і колишній французький гонщик Жан Бера побудував для неї болід на базі Порше Формули-2, щоб вона змогла знову виступити у Формулі-1. Вона спробувала пройти кваліфікацію в Монте-Карло, але знову безуспішно. А перед етапом у Німеччині сталася катастрофа, яка змусила Марію завершити кар'єру.

Де Філіппіс позичила Бера свій болід, щоб той виступив у допоміжних перегонах Формули-2, і той заїзд став для француза фатальним – Жан загинув на трасі, що стало для Марії сильним ударом. Дізнавшись про його загибель, гонщиця ухвалила рішення завершити кар'єру, аж надто багато друзів вона втратила на треку.

Незважаючи на недовгу і не найуспішнішу кар'єру у Формулі-1, вплив Марії Терези де Філіппіс на збільшення ролі жінок в автоспорті складно переоцінити. Італійська гонщиця перемагала в інших серіях і пробилася туди, де її ніхто не очікував побачити. Її приклад став справжнісіньким натхненням для всіх інших дівчат, які, як і вона, виявилися закохані в автомобільний спорт.

Після відходу з перегонів де Філіппіс зосередилася на сім'ї. Вона була дуже рідкісним гостем у паддоку під час Гран-прі, а в 1979 році вступила до Міжнародного клубу колишніх гонщиків Гран-прі, але в іншому трималася подалі від автоспорту. У 2016 році у віці 89 років Марія Тереза де Філіппіс, перша жінка, яка пробилася у Формулу-1, пішла з життя.

Лелла Ломбарді

Відхід де Філіппіс залишив Формулу-1 без гонщиць на наступні 15 років, доки цей пролом не заповнила інша представниця Апеннінського півострова. Знайомтеся, Марія Грація "Лелла" Ломбарді, перша в історії жінка, яка заробила очки у Формулі-1.

Будучи дочкою м'ясника з Фругароло, Лелла допомагала сімейному бізнесу, працюючи водієм м'ясного магазину. Закінчивши зміну, італійка заміняла роботу картингом. Як і її попередниця, Ломбарді не приховувала своєї любові до автомобілів і автоспорту, що її батько не до кінця розумів. Але любов до доньки змусила його закрити очі на ці "нетипові" для дівчат інтереси. А після того, як Лелла фінішувала другою в перегонах 1968 року, він і зовсім змінив нерозуміння на гордість і повну підтримку.

Піднакопичивши грошей, у 1965 році Ломбарді придбала болід, на якому виступала у Формулі Монца. Через три роки вона піднялася до Формули-3, а вже в 1970 році Лелла стала переможницею італійської Формули 850, вигравши 4 з 10 Гран-прі.

Не можна забувати і про те, що одного разу Лелла Ломабрді була напарницею майбутньої зірки і чемпіона світу-1976 Джеймса Ганта. Це сталося у складі команди Франсіско Міра в американській серії F5000. Її найкращим результатом стало дев'яте місце в Ріверсайді, а в кваліфікації в Онтаріо італійка програла висхідній зірці з Бельмонта лише дві позиції.

Перша спроба Ломбарді пробитися у Формулу-1 датується липнем 1974 року. За підтримки італійського автомобільного клубу Лелла заявилася на кваліфікацію Гран-прі Великої Британії. Для цього їй, звісно, знадобився відповідний болід, який вона отримала від знайомих нам осіб – Берні Екклстоун здав в оренду за 5 тисяч фунтів свій Brabham BT42. Ось так Берні виявився пов'язаний і з другою гонщицею в історії Ф-1.

Машину заявили у складі команди Гексагон із Хайгейта, а спонсорувався він Allie Polymer Group. Спочатку Лелла не сильно відставала від результатів свого напарника Джона Вотсона, який виступав на аналогічному боліді. Однак пройти кваліфікацію їй все ж таки не вдалося – через поломку карданного вала, Ломбарді залишилася без місця в гонці, відставши всього на 0,9 секунди від необхідного результату.

Лелла Ломбарді Getty Images

Наступного року Лелла Ломбарді приєдналася до команди Марч. Цей сезон став проривним як для неї, так і для всіх жінок в автоспорті. Лелла успішно пройшла кваліфікацію Гран-прі Південної Африки. І хоча самі перегони завершилися для неї сходом з дистанції через проблеми з паливною системою, італійка вже передчувала свою наступну спробу. А вона була історичною.

27 квітня 1975 року Марія Грація "Лелла" Ломбарді стала першою жінкою в історії Формули-1, яка завершила Гран-прі в заліковій зоні. Ломабрді завершила заїзд в Іспанії шостою, поступившись лише Вітторіо Брамбільї, Жан-П'єру Жар'є, Карлосу Ройтеманну, Жакі Іксу та переможцю Йохену Массу. Шкода, що таке досягнення відбулося за трагічних обставин.

Ломбарді за своє шосте місце отримала лише половину очка, оскільки Гран-прі Іспанії було передчасно зупинено після 29 кіл. Тоді у лідера гонки Рольфа Штоммелена відвалилося заднє антикрило. Внаслідок цього болід німця злетів у повітря прямо в напрямку глядачів, що стало справжнісінькою трагедією – загинуло п'ятеро людей. Сам Штоммелен ще легко відбувся: перелом ноги, зап'ястя і два тріснутих ребра.

Після траурної, але історичної Іспанії продовжилася серія Ломбарді з 11 етапів, в яких вона брала участь. Лелла була близька до повторення свого успіху, але фінішувала сьомою в Німеччині. Чотири рази вона не дісталася до фінішу через проблеми з машиною. З цієї ж причини Ломбарді і взагалі не вийшла на старт у США (міг відбутися її дебют у складі команди легенди Ф-1 сера Френка Вільямса).

У сезонній дуелі з напарником усе було, відверто кажучи, погано. Ломбарді жодного разу не випередила Брамбілью у кваліфікації, щоразу програючи йому 2+ секунди. Однак пізніше з'ясувалася причина, яка заважала гонщиці на рівних боротися з напарником.

Вітторіо Брамбілья та Лелла Ломбарді у Монако (1975 рік) Getty Images

Лелла постійно скаржилася на недостатню поворотність боліда. І після того, як команда розібрала автомобіль, стало відомо, що лита алюмінієва задня перегородка тріснула ще в Монако. Цікаво, що Брамбілья ніколи не згадував про проблему з керованістю, але Ронні Петерсон швидко відмітив це у 1976 році.

Сезон-1976 став для Лелли Ломбарді останнім у Формулі-1. У перших перегонах року вона фінішувала 14-ю в Бразилії, після чого двічі не пройшла кваліфікацію (Велика Британія та Німеччина). Ломбарді попрощалася з "королевою автоспорту" після 12-го місця на Гран-прі Австрії.

Поза Формулою-1 Лелла Ломбарді відзначилася виступами в таких всесвітньо відомих серіях, як NASCAR і 24 години Ле-Мана (у класі GTP вона разом із Крістін Дакремон посіла друге місце). А 1974 року Лелла стала першою жінкою, яка кваліфікувалася і змагалася в Гонці Чемпіонів. Свій успіх вона повторила роком пізніше.

На жаль, після травми грудей 1985 року у Лелли Ломбарді розвинувся рак, який врешті-решт забрав її життя 3 березня 1992 року в міланській клініці Сан-Камілло, за кілька днів до її 51-річчя.

Дівіна Галіца

У свій останній сезон у Формулі-1 Лелла Ломбарді була не єдиною гонщицею в паддоку, адже туди пробилася... ні, не ще одна італійка. Цього разу настала черга представників британської корони демонструвати свої вміння за кермом боліда.

Дивно, але Дівіна Галіца ніколи не планувала стати автогонщицею. Лижний спорт був її першим захопленням, і багато в чому він залишається її найбільшою спортивною любов'ю.

"Діві", як її завжди називали, народилася в серпні 1944 року в Буші-Хіт, графство Гартфордшир, у сім'ї середнього класу. Уже в чотирирічному віці вона познайомилася з гірськими схилами, коли її мати Джун узяла чотирьох старших із шести своїх дітей на відпочинок до швейцарського Ленк-ім-Зімменталя.

"Мама забронювала поїздку в надії, що тато приєднається до нас, але він не приєднався. У нього було хворе серце, і йому потрібно було піклуватися про ферму вдома, тому він відмовився. Мама була розчарована. Він помер через два роки, коли мені було всього шість, тому, чесно кажучи, я його майже не пам'ятаю. Він був поляком. Вони з мамою познайомилися в Лондоні під час війни, коли він працював в одному з відділів МІ-5, свого роду шпигуном. Він був другим чоловіком мами. Її перший чоловік загинув на війні, як і багато інших".

"Мама не мала особливих сподівань на те, що я займатимуся лижним спортом, хоча, мабуть, я досить рано проявила себе, і після першої поїздки ми ще кілька років щороку їздили на лижі, тому що, коли мені було 15, мене помітила Роза Хепворт, яка керувала лижним клубом DHO – Down Hill Only – у Венгені (Швейцарія). Під керівництвом Рози я почала брати участь у юніорських змаганнях у Швейцарії та виграла доволі багато з них, тож, коли мені виповнилося 18, мене відібрали для тренувань із жіночою олімпійською збірною Великої Британії з лижного спорту у Валь-д'Ізері (Франція)", – згадувала Галіца.

Дівіна Галіца Getty Images

Так, уже у віці 19 років Дівіна поїхала у складі збірної Великої Британії на Зимову Олімпіаду 1964 року, де вона змагалася в категорії гірськолижного спорту та слалому. Своє резюме Галіца поповнила також Олімпійськими іграми 1968 і 1972 років. А після перерви у 20 років вона з'їздила на свою четверту Олімпіаду. На її рахунку статус капітана команди в гірськолижному спорті на двох ОІ, а також рекордна на той момент швидкість спуску для британок (125 миль на годину).

Отримавши звання члена ордена Британської імперії після ОІ-1972, Дівіна, сама того не усвідомлюючи, почала автоспортивну кар'єру. Її запросили на гонку знаменитостей, де вона здивувала всіх своїм талантом, показавши, що відмінно справляється не тільки з лижами, а й з педалями. Цей захід, по суті, запустив її другу кар'єру, відсунувши лижі на задній план.

"Я розмірковувала, що робити далі. Деякий час я керувала магазином гірськолижного одягу на Сідней-стріт (Лондон) разом із Джиною Гетхорн (професійна лижниця), коли абсолютно несподівано, 1974 року, Джон Вебб (генеральний директор треку Brands Hatch) запросив мене взяти участь у перегонах Ford Escort серед знаменитостей на трасі Оултон-Парк. Мені було 30, і я, чесно кажучи, ніколи раніше не дивилася автоперегони, не кажучи вже про те, щоб у них брати участь. Але я вирішила спробувати – і, на мій подив, фінішувала другою, поступившись тільки Чею Блайту (яхтсменові і весляреві, який здійснив навколосвітню подорож), який брав участь у своїх третіх перегонах Ford Escort серед знаменитостей. Якби у мене не було цього досвіду, можливо, я б ніколи не подумала спробувати свої сили в автоперегонах, але Джон був вражений і записав мене на тренувальні курси на Brands Hatch. Мені дуже сподобалося, і виявилося, що в мене непогано виходить. Я почала займатися перегонами – спочатку на картах, потім на болідах Formula Ford, потім на Clubman – і саме 1975 року, будучи напарником Ніка Вайтінга по команді на Ford Escort Special Saloon у класі Clubman, я отримала свій перший досвід у перегонах. Нік був чудовий за кермом цих машин – він виграв на них до біса багато перегонів – а його брат Чарлі (колишній гоночний директор Формули-1, делегат ФІА з безпеки, голова технічного департаменту Ф-1) був нашим механіком".

З їхньою допомогою Дівіна Галіца дісталася Формули-1, де вона дебютувала на домашньому етапі – максимально красива історія. От тільки етап у Брендс-Гетч завершився для неї аварією в дощовій кваліфікації. До слова, ту сесію не змогли подолати і Жакі Ікс з Майком Вайлдсом, а Лелла Ломбарді поступилася результату Галіци практично двома секундами.

Дівіна Галіца у Брендс-Гетч (8 липня 1976 року) Getty Images

"Я пам'ятаю свої перші перегони в дощову погоду, що проходили на Брендс-Гетч. "Не хвилюйся, у тебе шини з протектором", – сказав Нік. Я влетіла на Паддок-Гілл на тій самій швидкості, що й на сухій трасі, і врізалася прямо в огорожу з шин. Удар був дуже сильним. Я не постраждала, але машина була повністю розбита", – згадувала Дівіна про ту аварію.

1977 року Дівіна Галіца за порадою братів Вайтінгів перейшла в серію Shellsport International Series (вважалася Британською Формулою-1), де чотири рази вона фінішувала на подіумі, опинившись за підсумками чемпіонату на шостому місці з 74 очками в активі.

"Це було дуже захопливо. TS19 була чудовою машиною, і я чотири рази піднімалася на подіум, показала найкращий час на двох трасах. Я могла б виступити ще краще, якби не п'ять сходів поспіль на початку сезону. Того року я також брала участь у перегонах на Lola T490 у тоді ще новій серії Sports 2000 і виграла 10 перегонів. Я фінішувала другою в чемпіонаті та виграла б його, якби не пропустила один етап, щоб замість цього брати участь у перегонах на Surtees у Shellsport International Series".

За підтримки японського виробника фотоапаратів Olympus у складі команди Хескет Галіца повернулася до Формули-1 у 1978 році. Однак другий досвід нічим не відрізнявся від першого: ні в Аргентині, ні в Бразилії, які відкривали сезон, Дівіна не кваліфікувалася до гонки. Зазнавши невдачі, англійка повернулася в Shellsport International Series, назавжди забувши про "королеву автоспорту".

"Пітер Гант, брат Джеймса Ганта, вирішив стати моїм менеджером. Завдяки зв'язкам Джеймса в сім'ї Хескет він організував для мене участь у перегонах на Hesketh 308E у перших двох етапах того року, в Буенос-Айресі та Жакарепагуа. Я поїхала в Істон-Нестон, родовий маєток лорда Хескета, щоб подивитися на машину, пофарбовану в кольори Olympus. Мені дали півдня на тести на трасі Снеттертон, де йшов дощ, а потім машину відправили до Південної Америки".

Джеймс Гант та Дівіна Галіца Getty Images

"Отже, коли я туди приїхала, мені довелося намагатися пройти кваліфікацію на посередньому автомобілі, на якому я ніколи раніше не їздила по сухій трасі, на двох складних трасах, які я ніколи раніше не бачила. У боліда була шестиступінчаста коробка передач, і в п'ятницю в Аргентині я виявила, що важіль перемикання передач просто не спрацьовує. Нікі Лауда помітив, що в мене проблеми, і підійшов поговорити зі мною про це. "Скажи своїм механікам, щоб вони замінили головний циліндр зчеплення", – сказав він. Я так і зробила – і раптово коробка передач стала працювати нормально. Але, втративши обидві п'ятничні сесії через цю проблему, у суботу я відчайдушно намагалася надолужити згаяний час".

"На початку тієї сесії на великому 180-градусному правому повороті, Curvón de Salotto, мене обігнали Маріо Андретті та Ронні Петерсон на своїх Lotus 78 з антикрилом, і я побачила, що вони не скидають швидкість, проносячись повз. Тому на наступному колі я спробувала пройти його на повній швидкості. Це була помилка: у мого Hesketh явно не було такої притискної сили, як у Lotus, мене розвернуло на внутрішню частину траси, і машину розрізало навпіл об стовп маршалів. На щастя, я не постраждала, і маршали теж, але було вже надто пізно відновлювати машину до кваліфікації. Наступного дня я дивилася гонку з Марлен Лаудою, тодішньою дружиною Нікі. Нікі фінішував другим, а Маріо переміг. У якийсь момент Марлен сказала мені: "Не переживай, що ти не пройшла кваліфікацію. Нікі сказав мені, що навіть він не зміг би пройти кваліфікацію на цій розвалюсі Hesketh". Я також не змогла пройти кваліфікацію в Жакарепагуа двома вихідними пізніше. Шкода, що я не брала участі в тих двох перегонах на Surtees TS19. Це була набагато краща машина, ніж той старий Hesketh. Нікі мав рацію".

1990 року Дівіна Галіца втратила важливу людину в її житті та кар'єрі – Нік Вайтінг став жертвою злочинців, які вбили його, вважаючи того свідком їхнього злочину.

"Як я вже говорила, Нік був чудовою людиною. Перед кожними перегонами він підходив до моєї машини на стартовій решітці і плескав мене по шолому. Він називав це нашим щасливим дотиком. Я була спустошена, коли через багато років його вбили. Людей, які вчинили це, так і не було засуджено, навіть зараз, але це було вбивство, скоєне бандитами. Наскільки я розумію, група гангстерів подумала, що Нік бачив, як вони роблять щось протизаконне, тому їм довелося його усунути. Вони послали п'ятьох чоловіків у його майстерню, недалеко від Брендс-Гетча, які побили його, відвезли в Рейнхем-Маршес (Ессекс) у багажнику своєї машини, а потім дев'ять разів ударили його ножем і двічі вистрілили. Його тіло не могли знайти кілька тижнів. Ми були близькими друзями. Це було неймовірно важко. На його похороні я виплакала всі очі. Просто жахливо".

Гонщиця також зізналася, що за часів своєї кар'єри вона відчувала напругу в паддоку як з боку колег, так і їхніх других половинок – по-справжньому подружитися їй ні з ким не вийшло.

"За винятком Брайана Редмана і Нікі Лауди, які обидва були чудові, більшість гонщиків вищого класу були досить доброзичливими до мене протягом усієї моєї гоночної кар'єри. Але я б не назвала їх справжніми друзями. Чесно кажучи, їм не дуже-то хотілося, щоб жінка псувала їм настрій, і вони завжди дуже хотіли мене перемогти. Їхні дружини та подруги теж не дуже-то хотіли моєї присутності. Дівчата були досить милими, але їм було б краще, якби мене не було поруч".

Дезіре Вілсон

Жіночу спадщину у Формулі-1 підтримала південноафриканка Дезіре Вілсон. Понад 30 років вона була однією з провідних жінок-гонщиць у світі. За свої вміння та успіхи Дезіре заслужила похвалу багатьох провідних журналістів, які в оглядах перших 100 років автоспорту назвали її "Найкращою жінкою-гонщицею 20-го століття".

Дезіре Вілсон народилася в Південній Африці і почала брати участь у перегонах у віці 5 років на мікро-міджетних автомобілях на ґрунтових трасах округу Екурхулені, вигравши безліч перегонів і чемпіонатів, перш ніж залишити гонки у віці 12 років. Відмовившись (як виявилося, тимчасово) від автоспорту, Вілсон зосередилася на легкій атлетиці, де також досягла успіху, ставши багаторазовою чемпіонкою шкільних змагань Victor Ludorum у різних дисциплінах. Не були байдужі її серцю і кінний спорт з поло.

Але природа дала про себе знати, адже вже у 18 років Дезіре Вілсон повернулася за "баранку". Юна гонщиця вирушила на траси Південної Африки, спочатку керуючи автомобілями Formula Vee, які будував удома її батько, колишній чемпіон Південної Африки з мотоспорту Чарлі Рендалл. На батьківщині Дезіре стала чемпіонкою Формули Форд два роки поспіль (1975, 1976), ставши першою жінкою у світі, яка виграла національний чемпіонат з автоперегонів. Вона також завоювала нагороду "Гонщик до Європи" 1976 року, яку використала для переїзду до Нідерландів, де брала участь у перегонах Формули Форд 2000, знову здобувши кілька перемог і ставши однією з найкращих висхідних зірок автоспорту того періоду. Її успіхи призвели до переїзду в Англію в 1978 році, де вона знову довела, що є однією з найкращих молодих гонщиць, показавши безліч найшвидших кіл і встановивши рекорди кола, а також здобувши кілька перемог.

Дезіре Вілсон Getty Images

У середині 1977 року, ще виступаючи на своєму автомобілі FF2000, вона перейшла у Формулу-1, протестувавши трирічний March 751 на тестах шин перед Гран-прі Великої Британії та показавши час швидше, ніж заводські пілоти March на своїх новіших машинах. Це призвело до того, що їй запропонували виступати за команду Маріо Деліотті на їхньому Ensign N175 у 1978 році до кінця сезону британської Формули-1. За той час, що вона отримала, Дезіре у чотирьох із п'яти випадків фінішувала в очках, а найкращий результат продемонструвала у Тракстоні – третє місце та перший подіум.

Наступні два роки Вілсон продовжувала виступати в британській Ф-1, де встигла відзначитися історичним досягненням, ставши першою жінкою в історії, яка лідирувала в гонці цієї серії. Це сталося в першому ж Гран-прі сезону в Зольдері, Бельгія. Там же вона встановила рекорд кола, а заїзд завершила на подіумі, фінішувавши третьою.

Найуспішнішим для неї гоночним роком став 1980-й, коли Дезіре стала першою (і досі єдиною) жінкою, яка коли-небудь виграла гонку чемпіонату Формули-1. Під час тріумфальних перегонів у Брендс-Гетчі вона виступала за кермом боліда Theodore Racing Wolf WR4 1977 року випуску, змагаючись із набагато сучаснішими Williams FW07 та іншими автомобілями з граунд-ефектом. Після цієї перемоги вона посіла друге місце в Тракстоні, але потім втратила місце в середині сезону через брак фінансування, посідаючи друге місце в чемпіонаті.

Однак її кар'єра змінилася, коли вона разом із власником, Аленом Де Кадене, взяла участь у гонці чемпіонату світу з перегонів на витривалість 1980 року в Брендс-Гетчі на автомобілі DeCadenet-Ford DFV, де вони фінішували третіми. Потім вони виграли гонку на витривалість "1000 км у Монці" і "6 годин у Сільверстоуні", обійшовши заводські команди Lancia і Porsche на своєму приватному автомобілі з недостатнім фінансуванням. Після цього вони вирушили в Ле-Ман як один із фаворитів, але Де Кадене не зміг стартувати після аварії на тренуванні. Потім у команди закінчилися спонсорські кошти, тому її сезон фактично закінчився в середині року, залишивши їй дуже мало можливостей для подальшого розвитку кар'єри.

1980 рік також ознаменувався подією, яка і додала її в наш матеріал. На все тій же трасі Брендс-Гетч Дезіре Вілсон дебютувала в класичній Формулі-1. Однак її історія з "королівськими перегонами" вийшла ще коротшою, ніж у її попередниці Дівіни Галіци.

За три тижні до Гран-прі Великої Британії Вілсон тренувалася на боліді Williams FW07, підготовленому приватною командою, під час тестів шин. Вона показала дванадцятий час із 24 учасників, при цьому гонщиця не використовувала шини для кваліфікації, що ніби натякало на цілком реальний позитивний результат майбутньої кваліфікації.

Дезіре Вілсон перед Гран-прі Великої Британії (1980 рік) Getty Images

Чого Дезіре не очікувала, то це заміни шасі на старіше, яке було погано відремонтоване після нещодавньої аварії. І як би спортсменка не старалася, наблизитися до результатів тестів їй так і не вдалося. До того ж вона була змушена пропустити останні п'ятнадцять хвилин фінальної сесії: колеса, на які були встановлені кваліфікаційні шини (на понад секунду швидші за ті, які вона використовувала раніше), не підійшли до машини. Повний провал команди та неймовірне розчарування Вілсон.

Дезіре практично не брала участі в перегонах протягом половини сезону-1981. Незважаючи на це, вона отримала ще один шанс проявити себе у Ф-1. Кен Тіррелл запропонував їй сісти за кермо Tyrrell-Ford 010 на домашньому для неї Гран-прі Південної Африки в якості напарниці досвідченого Едді Чівера. І хоча перегони було виключено з чемпіонату через конфлікт між FISA (Міжнародна федераціяавтомобільного спорту) і FOCA (Асоціація конструкторів Формули-1), Дезіре все одно мала намір скористатися наданою можливістю.

Пропуск передгоночних тестів не вплинув на неї негативним чином – Вілсон пробилася в гонку, завершивши кваліфікацію на 16-й позиції. Але й цього разу на неї чекала невдача. Спочатку Дезіре заглохла на старті, через що вона відстала від пелотону на 15 секунд.

Будучи останньою (19-те місце), південноафриканка зібралася з силами та прорвалася в середину на 9-те місце, обійшовши кількох знайомих середньостатистичному фанату Ф-1 пілотів. Одним із таких був Найджел Менселл на заводському Лотусі. Ось тільки потім Дезіре вилетіла з траси, що поклало кінець як її гонці, так і кар'єрі у Ф-1.

І як би Кен Тіррелл не намагався знайти для неї спонсорів, щоб вона могла продовжувати виступати за його команду, Дезіре Вілсон втратила своє місце, яке відійшло Мікеле Альборето.

Кен Тіррелл та Дезіре Вілсон (1981 рік) Getty Images

Звичайно, Вілсон продовжувала потім брати участь в інших чемпіонатах, її історію в "королеві автоспорту" можна вважати недомовленою. Так, у неї були перемоги, виступи у відомих серіях і навіть заїзди в гіпсі, але, з огляду на її чемпіонський родовід і набір умінь, так і залишається загадкою, а що, якби все вийшло...

Джованна Аматі

Галіца та Вілсон не змогли продовжити спадщину де Філіппіс і Ломбарді, взявши участь в офіційному Гран-прі Формули-1. І здавалося, що ситуацію здатна виправити ще одна італійка.

Джованна Аматі народилася в сім'ї колишнього професійного гонщика, тому її кар'єрний шлях не викликає питань. Але не можна сказати, що все було гладко. На її життя впливали і позаспортивні події. Так, 1978 року юну дівчину, яка виросла в заможній родині, було викрадено. Протягом 75 днів її тримали в дерев'яній клітці, піддаючи фізичному і психічному насильству.

27 квітня 1978 року її звільнили з полону - викрадачі отримали викуп у розмірі 800 мільйонів лір (приблизно 933 тисячі доларів на той момент). Незабаром ватажка викрадачів Жана Даніеля Ньєто заарештували і засудили до 18 років позбавлення волі. У 1989 році йому вдалося втекти, після чого він успішно переховувався аж до 2010 року, поки його знову не спіймали.

Таку шокову подію Аматі переживала на трасі – перегони стали її ліками. Щоб поліпшити свої навички, Аматі відвідувала школу автоперегонів разом зі своїм другом Еліо де Анджелісом, майбутнім пілотом Формули-1, який трагічно загине 1986 року під час тестів на трасі Поль Рікар.

Джованна розпочала професійну кар'єру в серії Формула-Абарт у 1981 році, здобувши кілька перемог за наступні чотири сезони. У 1985-86 роках вона перейшла в італійську Формулу-3, де знову провела успішний сезон і здобула кілька перемог. У 1987 році італійка поповнила склад учасників Формули-3000, де була не дуже успішна: у трьох етапах вона успішно впоралася з кваліфікацією лише одного разу, а в гонці все завершилося 16-м місцем.

Після сезону-1988 Джованна Аматі на один рік переїхала до Японії, де деякий час виступала в чемпіонаті Супер Формула, але знову без особливого успіху. Повернувшись до Європи рік потому, Аматі продовжила виступи у Формулі-3000.

Джованна Аматі Getty Images

Не можна сказати, що її результати в цій серії були видатними, скоріше навпаки: з 31 етапу, в яких вона брала участь, Джованна не змогла подолати бар'єр кваліфікації в 17 випадках. Жодного заробленого бала, а її найкращим результатом стало сьоме місце.

І все ж вона опинилася у Формулі-1. Наприкінці 1991 року Джованну Аматі запросили проїхати 30 кіл на Бенеттоні в рамках тестів, після чого її підписав Бребем як напарницю Еріка ван де Пуле. Цікаво, що на її місце претендував пілот з японської Формули-3000, а саме Акіхіко Накая. Але японський гонщик не отримав суперліцензію, оскільки ФІА не визнала серію Ф-3000 з Країни висхідного сонця як сходинку в розвитку автоспорту.

У Аматі було багато шанувальників, які хотіли побачити її успіх у Ф-1, але вони цього так і не дочекалися. У цьому зіграли свою роль особливості боліда, на якому гонщиця не брала участі в передсезонних тестах.

Аматі провалила всі три кваліфікації на старті сезону, після чого її замінили на Деймона Гілла. Справедливості заради варто зазначити, що ван де Пуле теж не сяяв на перших трьох етапах: бельгієць також не кваліфікувався у двох випадках, а в третьому йому пощастило з поганою підготовкою суперників.

Більше того, змінник Аматі також не вирізнявся позитивними результатами. П'ять разів поспіль після заміни Гілл не зміг пройти кваліфікацію. Серія перервалася на етапі в Британії, після чого майбутній чемпіон світу-1996 знову не впорався з болідом.

Варто зазначити, Бребем у тому сезоні був неймовірно поганий, і у цього були об'єктивні причини – команда зазнавала фінансових труднощів, а в середині сезону її розслідували на предмет шахрайства, оскільки її новий власник японська інженерна фірма Middlebridge не змогла погасити кредит. Гран-прі Угорщини-1992 став для британської команди останнім у Формулі-1 – стайня знялася з чемпіонату, припинивши своє існування.

Взагалі підписання Джованни Аматі виглядає як рекламний хід: вона стала першою гонщицею у Формулі-1 з часів Дезіре Вілсон (1980 рік), і команда сподівалася, що це приверне увагу, яка допоможе їй вилізти з фінансової ями за рахунок спонсорів.

У реальності ж усе було просто жахливо: під час першого етапу сезону механіки все ще займалися виготовленням сидіння для Джованни, яка під час практики шість разів зробила те, що наприкінці 2010-х почало асоціюватися з Себастьяном Феттелем за кермом Феррарі – так, мова про знамениту sBinnala (її розвернуло шість разів). У кваліфікації вона програла 10 секунд поул-ситеру Найджелу Менселлу та чотири – напарнику ван де Пулу.

Джованна Аматі на етапі у Південній Африці (1992 рік) Getty Images

У Мексиці та Бразилії ситуація повторилася: двічі по 10 секунд від Менселла і все, прощавай, Формула-1 – Бребем оголосив про заміну пілотів.

"До мене були прикуті всі погляди, тому що я була єдиною жінкою в чемпіонаті, але я не могла показати себе, з тією машиною я не могла показати себе. У той час у Бребем не вистачало спонсорів і бюджету. Мій двигун протікав, протікало мастило, вода, все підряд, і коли я попросила це виправити, мені сказали, що немає запчастин. Тому було складно, всі інші машини показували набагато кращі результати, ніж наша. Я не змогла пройти кваліфікацію на цій машині, і проблема полягала в тому, що після цього мені не дали ще одного шансу", – згадує Аматі.

Наразі Джованна Аматі залишається останньою жінкою, яка брала участь в офіційному вік-енді в кокпіті боліда Формули-1. Лелла Ломбарді продовжує залишатися останньою жінкою, якій вдалося вийти на старт Гран-прі Ф-1. Відносно недавно на горизонті була дівчина, яка претендувала на те, щоб перервати цю серію. Але й вона не впоралася з цим викликом.

Сьюзі Вольфф

У 2001 році відбувся дебют Сьюзі Стоддарт у великому автоспорті. Перші чотири роки шотландка розвивалася в межах серії Формула Рено. Підйом до Формули-3 був зірваний травмою щиколотки, після чого Сьюзі перейшла в DTM.

Невдовзі сталася важлива подія, яка вплине на все її подальше життя – у 2011 році Сьюзі вийде заміж за тодішнього співвласника команди Вільямс Тото Вольффа. А вже за рік вона отримає роль пілота розвитку в британському колективі. Збіг? Хто знає.

Тото та Сьюзі Вольфф Getty Images

Через пару років її підвищили до тестового пілота, що було першим натяком на її потенційний дебют у "королівських перегонах". Дебют був неофіційний: Сьюзі взяла участь у двох практиках (Велика Британія та Німеччина). Під час вікенду в Сільверстоуні Вольфф стала першою жінкою з часів Джованни Аматі, яка взяла участь в етапі Ф-1.

Перший досвід вийшов так собі. Сесія була перервана через проблеми з двигуном лише через одне повноцінне бойове коло. У Німеччині проблеми не відпускали гонщицю, там тренувальний заїзд також почався з технічними труднощами.

Незабаром механіки впоралися зі своїм завданням, завдяки чому Вольфф змогла приступити до свого. І, варто зазначити, що вона добре себе проявила: з результатом 1:20,769 Сьюзі посіла 15-те місце з 22-х, відставши лише на 0,2 секунди від напарника по команді Феліпе Масси, який продемонстрував 11-тий час.

Вольфф зберегла свою роль тест-пілота на сезон-2015. При цьому гонщиця сподівалася отримати шанс вийти на старт Гран-прі – простої участі у вільних тренуваннях їй було вже недостатньо. Однак у команди були свої плани з цього приводу. У підсумку, в листопаді 2015 року Сьюзі Вольфф оголосила про завершення кар'єри в Ф-1, попрощавшись з надіями створити історію на треку.

"Це рішення я ухвалила наприкінці літа. Можливостей для продовження кар'єри у Формулі-1 було дуже мало. Моєю метою було потрапити на стартову решітку, але це здавалося недосяжним. Тому мені довелося зупинитися. Я завжди говорила, що щойно я більше не зможу рухатися вперед, я зупинюся, і цей час настав", – так Сьюзі пояснила своє рішення.

Джованна Аматі з прикрістю прийняла відхід Вольфф з Формули-1 і автоспорту загалом, вона хотіла, щоб її "спадкоємиця" не полишала спроб домогтися більшого.

"Я не бачу жодної жінки, яка зараз виступає на найвищому рівні і домагається місця у Формулі-1. Я не кажу, що вони недостатньо хороші, просто для цього потрібна правильна команда, хороший бюджет і багато пристрасті, а також багато наполегливості. Як шкода, що Вольфф пішла зі спорту, можливо, вона могла б досягти успіху в інших чемпіонатах, вона талановита жінка. Іноді люди втомлюються. Якщо ти не досягаєш бажаного, ти йдеш. Це найпростіше рішення. Але це особисте рішення. Я сподіваюся, що через рік-два вона передумає. Вона ще досить молода, щоб брати участь у перегонах в інших місцях, наприклад, у класі GT, в Індіанаполісі або Ле-Мані".

Вважається, що на її рішення завершити кар'єру вплинув інцидент у березні, коли команда виключила можливість використання її як заміни Валттері Боттасу на перегонах у Малайзії.

"Я не думаю, що це був переломний момент, але це був один із тих моментів, коли я зрозуміла, що стає дедалі важче і важче. Але я запитала себе: "А це коли-небудь станеться?". Це була сувора реальність: мрія не збудеться".

Сьюзі Вольфф Getty Images

Незважаючи на те, що вона сама не змогла пробитися на стартову решітку Формули-1, Сьюзі вірить, що рано чи пізно жінки будуть ганяти нарівні з чоловіками.

"Я вірю, що жінка може змагатися на такому рівні. Я показала це на тестах. Не думаю, що це станеться дуже скоро, але я обов'язково допоможу наступному поколінню. Мій шлях у Формулу-1 став означати набагато більше, ніж просто прагнення гонщика досягти вершини цього виду спорту. Це також була надія на те, що, нарешті, на стартовій решітці знову з'явиться жінка. Я осідлала хвилю, була натхненнавсією підтримкою і наполегливо боролася. Були ті, хто хотів, щоб це сталося. Були й ті, хто не хотів".

Уже тоді Вольфф говорила про бажання допомогти новому поколінню дівчат, які хочуть досягти вершини в автоспорті.

"Я хочу зробити свій внесок. Ми запустимо нову ініціативу, спрямовану на вшанування жінок, які досягають успіху в автоспорті як на трасі, так і за її межами, а також на те, щоб показати наступному поколінню, що автоспорт – це і для них можливість".

І як нам усім прекрасно відомо, вона привела у виконання свій план – 1 березня 2023 року Вольфф була призначена керуючим директором новоствореної жіночої гоночної серії Академія Ф-1.

Академія Ф-1

Цікаво, що, коли Берні Екклстоун ще був при владі Формули-1, він припустив: а що, як створити окрему формульну серію спеціально для жінок? Сьюзі Вольфф тоді цю ідею відкидала, Джованна Аматі ж бачила в цьому сенс.

"Я думаю, що ідея Берні дуже хороша – створити Формулу-1 тільки для жінок, тому що тоді, принаймні, можна буде змагатися на найвищому рівні. Але хто тоді за це заплатить? Це непросто. Я розумію, що для цього потрібні великі гроші. Нині у Формулі-1 лише 20 машин, тому я не можу уявити, щоб хтось із жінок увійшов до топ-20 найкращих гонщиків світу. Коли я сама виступала, було 32 машини, а не 20".

Йшли роки, і 2023 року було втілено в життя ідею Берні, і на її чолі стала якраз-таки та сама Вольфф, яка змінила свою думку, побачивши в Академії ідеальну можливість для дівчат заявити про себе, як про висококласних гонщиць.

Поки що не можна сказати, що Академія Ф-1 користується великою популярністю, але вона рухається в цьому напрямку. І прекрасним прикладом її успішності стало рішення команди Формули-1 Мерседес підписати чемпіонку 2025 року Доріан Пен як пілота розвитку на сезон-2026. Хто знає, можливо, одного разу 22-річна француженка або якась інша випускниця Академії Ф-1 вийде на старт Гран-прі нарівні з чоловіками...