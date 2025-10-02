ФІА попередила про екстремальну спеку на Гран-прі Сінгапуру: що мають зробити команди?

Майбутній етап у Сінгапурі обіцяє стати справжнім викликом для команд і особливо пілотів Формули-1.

Про це повідомляє RacingNews365.

За інформацією джерела, ФІА попередила команди Ф-1, що під час вікенду на Марина-Бей буде зафіксована екстримальна спека. Очікується, що температура протягом етапу перевищить 31 градус, що значно ускладнить життя представникам серії, особливо під час Гран-прі.

У зв'язку із цим перед командами та гонщиками постане важливе питання: чи використовувати спеціальну систему охолодження. З одного боку, це допоможе пілотам впоратися зі спекою. Але з іншого, ця система додасть зайві 5 кг до ваги боліда.

Команди почали створювати власні системи охолодження після надскладного Гран-прі Катару 2023 року. Тоді одразу після фінішу багатьом гонщикам довелося надавати медичну допомогу.

Цього сезону на Гран-прі Бахрейну пілот Мерседес Джордж Расселл став першим пілотом, хто випробував на собі систему охолодження у вигляді спеціального жилета. Він зазначив, що цей жилет дійсно допоміг йому, проте його необхідно вдосконалити, оскільки через нього у гонщика стало значно менше місця у кокпіті.

Варто зазначити, що ФІА не зробила систему охолодження обов'язковим атрибутом цього року, а тому її використання на Гран-прі Сінгапуру залежатиме виключно від команд та гонщиків.

Більше того, етап у Сінгапурі став першим випадком, коли ФІА оголосила про небезпеку перегріву з моменту додавання цього терміну до правил цього року. Сінгапурський вікенд проходитиме з 3 по 5 жовтня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій.

Нагадаємо, що окрім попередження про спеку, ФІА також оголосила про одну важливу зміну, яка може вплинути на стратегію команд у гонці.

