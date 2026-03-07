Українська правда
Перевірив, чи все гаразд з руками: Ферстаппен – про наслідки аварії у кваліфікації Гран-прі Австралії

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 10:36
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен розповів про наслідки аварії у першій кваліфікації сезону Формули-1.

Слова пілоту Ред Булл цитує Autosport.

Одразу після аварії нідерландець пройшов медичне обстеження. Була підозра, що Ферстаппен міг травмувати руки. Ферстаппену зробили рентген, за результатами якого жодних переломів не було виявлено.

"Усе добре. Я просто зробив рентген, щоб перевірити, чи все гаразд із руками, але нічого не зламано", – розповів Ферстаппен після кваліфікації.

Нагадаємо, що нідерландець драматично вилетів з кваліфікації. У першому сегменті автогонщик втратив контроль над болідом та в'їхав у стіну.

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше розповів, що причиною аварії стала проблема з програмним забезпеченням, яка спричинила надмірну рекуперацію.

За словами інженера, цю проблему буде швидко вирішено. На думку Ваше, без аварії Ферстаппен відставав би від Мерседесу на 0,3 секунди.

Зазначимо, що поул-позицію у кваліфікації на Гран-прі Австралії здобув пілот Мерседес Джордж Расселл. Ферстаппен змушений буде розпочати першу гонку сезону з кінця стартової решітки.

