Ферстаппен виграв виграв свою першу гонку класу GT3

Володимир Максименко — 27 вересня 2025, 17:56
Пілот Формули-1 Макс Ферстаппен виграв свою першу гонку GT3, здобувши перемогу на трасі Нюрбургринг Нордшляйфе.

Нідерландець керував Ferrari 293 GT3 та розпочав заїзд третім у стартовій решітці. Ферстаппен одразу захопив лідерство та передав естафету Крісу Лулгему, випереджаючи переслідувача на майже хвилину.

Британець зміг втримати перше місце та фінішував з відривом від другого місця на 24 секунди.

Нагадаємо, у своїй першій практиці Ферстаппен побив рекорд кола, проїхавши його за 7 хвилин 45 секунд. Це на три секунди швидше, ніж попередній рекордний результат, який Макс встановив під час своїх перших неофіційних тестів на Нюрбургринзі у травні цього року. Тоді 27-річний нідерландець під псевдонімом "Франц Германн" встановив рекорд для машин GT3 (7 хвилин 48 секунд), про що він сам і розповів

Раніше Макс Ферстаппен оцінив свої шанси на перемогу в сезоні Формули-1.

