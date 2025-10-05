Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон отримав штраф та втратив одну позицію Гран-прі Сінгапуру

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 20:12
Гамільтон отримав штраф та втратив одну позицію Гран-прі Сінгапуру
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомила пресслужба ФІА.

Федерація оштрафувала британця на п'ять секунд через те, що він зрізав повороти через непрацюючі гальма.

Таким чином, титулований пілот став восьмим, а його місце посів представник Астон Мартін Фернандо Алонсо. 

Нагадаємо, гонку в Сінгапурі виграв Джордж Рассел з Мерседес, друге місце посів Макс Ферстаппен, а трійку призерів замкнув Ландо Норріс.

Успіхи Норріса та Піастрі дозволили Макларен достроково виграти Кубок конструкторів-2025.

Фернандо Алонсо Астон Мартін Льюїс Гамільтон Формула 1 Феррарі

Фернандо Алонсо

Злий геній Флавіо Бріаторе та його фатальна помилка в Сінгапурі
Бріаторе: Алонсо у боліді Макларен чи Ред Булл став би чемпіоном навіть у 44 роки
Алонсо – про Астон Мартін: У Формулі-1 не можна купити Мессі чи Роналду та почати все вигравати
Хочу піти на гарній ноті, – Алонсо розповів про плани завершити кар'єру
Тільки 2 з 19 доступних: Ферстаппен склав ідеального гонщика з чинних пілотів Формули-1

Останні новини