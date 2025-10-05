Гамільтон отримав штраф та втратив одну позицію Гран-прі Сінгапуру

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомила пресслужба ФІА.

Федерація оштрафувала британця на п'ять секунд через те, що він зрізав повороти через непрацюючі гальма.

Таким чином, титулований пілот став восьмим, а його місце посів представник Астон Мартін Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, гонку в Сінгапурі виграв Джордж Рассел з Мерседес, друге місце посів Макс Ферстаппен, а трійку призерів замкнув Ландо Норріс.

Успіхи Норріса та Піастрі дозволили Макларен достроково виграти Кубок конструкторів-2025.