Гамільтон отримав штраф та втратив одну позицію Гран-прі Сінгапуру
Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Сінгапуру.
Про це повідомила пресслужба ФІА.
Федерація оштрафувала британця на п'ять секунд через те, що він зрізав повороти через непрацюючі гальма.
Таким чином, титулований пілот став восьмим, а його місце посів представник Астон Мартін Фернандо Алонсо.
Нагадаємо, гонку в Сінгапурі виграв Джордж Рассел з Мерседес, друге місце посів Макс Ферстаппен, а трійку призерів замкнув Ландо Норріс.
Успіхи Норріса та Піастрі дозволили Макларен достроково виграти Кубок конструкторів-2025.