Альпін домовився з Вільямс щодо трансферу Колапінто

Аргентинський гонщик з українським корінням Франко Колапінто відтепер буде пілотом у команді Альпін.

Про це повідомили на сайті команди.

Альпін уже домовилися з Вільямс щодо переходу 21-річного аргентинця. Франко заключив багаторічний контракт та у 2025 році виконуватиме роль тестового та резервного пілота.

Сам Колапінто прокоментував цей перехід так:

"Я дуже радий можливості приєднатися до Альпін. Перш за все, я хочу подякувати Вільямс за всю їхню підтримку з моменту мого вступу до академії та до останньої гонки в Абу-Дабі. Вони перетворили мою мрію про перегони у Формулі-1 на реальність, і я завжди буду вдячний їм за це. Тепер настав час для нової глави, і прийняти цей виклик з командою Альпін – справжня честь".

Раніше Альпін замінив Естебана Окона на Джека Дуена, який став напарником П'єра Гаслі. Дуен вже встиг провести гонку на останньому Гран-прі сезону в Абу-Дабі.

Нещодавно повідомлялося, що у Джека контракт підписаний лише на 6 гонок, тому Колапінто може його замінити вже із 7 етапу.