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Не повноцінний трансфер, а оренда: Вільямс сподівається на повернення Колапінто

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 18:54
Франко Колапінто та Джеймс Воулз
Франко Колапінто та Джеймс Воулз
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Керівник Вільямса Джеймс Воулз підтвердив, що Франко Колапінто повернеться до команди з Альпін. Проте він не знає, коли саме це станеться.

Слова 45-річного британця наводить RacingNews365.

Під час міжсезоння стало відомо, що Колапінто приєднався до Альпін в якості резервного пілота. Сторони уклали багаторічну угоду.

Спочатку вважалося, що це був повноцінний трансфер. Проте Воулз заявив, що 21-річний аргентинець з українським корінням має повернутися до британського колектива.

"Важлива частина, головна частина – це те, що він буде пілотом Альпін протягом кількох років. Їхній вибір, по суті, полягає в тому, щоб вибрати, чого вони хочуть від цього. І після цього, я сподіваюся, він повернеться до Вільямс.

Є період часу, коли я сподіваюся, що він буде виступати за Альпін, і причина, по якій ми це зробили, полягає в тому, що я дуже хочу, щоб він виступав у 2025 або 2026 році. І це найкращий шанс, який у нього є, якщо він не буде з нами.

Ось чому він тут, і я не маю на увазі, що це на шкоду Джеку (Дуену), я сподіваюся, що Джек успішно виступить. Але, зрештою, Франко – мій пілот, якого я хочу бачити в машині через певний час, і він повернеться у Вільямс. Цей період часу не викарбуваний на камені, коли я можу подивитися вам в очі і сказати це, але я можу сказати, що він повернеться у Вільямс в якийсь момент", – заявив Воулз.

Західні ЗМІ повідомляли, що контракт з Альпін гарантує Джеку Дуену участь у тільки перших семи Гран-прі сезону-2025, після чого команда може як залишити його, так і замінити на Колапінто.

Нагадаємо, що минулого сезону Франко Колапінто дебютував у Формулі-1, замінивши Логана Сарджента, починаючи з етапу в Італії.

Раніше стало відомо, як виглядає новий болід Хаас, який був помічений під час закритих тестів у Сільверстоуні.

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