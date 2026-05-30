Мерседес відмовилися купувати частку Альпін через завищену ціну

Керівник команди Мерседес Тото Вольфф скасував угоду щодо придбання міноритарної частки акцій команди Альпін.

Про це повідомляє BBC.

Мерседес і Вольфф зупинили переговори щодо викупу 24 відсотків акцій в інвестиційної групи Otro Capital через завищену ціну.

Покупці відмовилися платити 720 мільйонів доларів за актив, оцінивши справедливу вартість усієї команди у межах 2,2-2,4 мільярда доларів. Тобто частка мала б коштувати близько 552 мільйони доларів.

Представники Рено, яким належить 76% команди, також відмовилися від подальшого діалогу з іншими зацікавленими сторонами та приватними фондами.

Компанія вирішила застосувати право вето до вересня, щоб заблокувати продаж акцій групі інвесторів, пов'язаних із колишнім керівником Ред Булл Крістіаном Хорнером.

Зацікавленість у придбанні частки Мерседесом ґрунтувалася на планах довгострокового постачання двигунів та економічній вигоді від такої співпраці.

Водночас постачальник має намір скоротити кількість своїх клієнтських команд у чемпіонаті до двох до запровадження нового регламенту у 2031 році.

Сама команда Альпін, яка торік фінішувала останньою, наразі посідає п'яте місце у Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що нещодавно Альпін уклав нову титульну спонсорську угоду з брендом Gucci.

Також ФІА почала розслідування щодо етичності володіння кількома командами у Формулі-1 після інтересу Мерседес до придбання 24 відсотків акцій Альпін.

На тлі цього розслідування Ред Булл, за даними інсайдерів, планує продати дочірню команду Рейсінг Буллз.