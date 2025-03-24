Гонщик з українським корінням не опиниться в системі Ред Булл в результаті заміни Лоусона на Цуноду

Франко Колапінто не посяде місце в Рейсін Буллз, якщо Ред Булл вирішить замінити Ліама Лоусона на Юкі Цуноду після провального старту сезону.

Про це повідомляє GPBlog.

Після того, як Лоусон продемонстрував незадовільний виступ на етапі в Китаї, австрійська команда вирішила провести зібрання, під час якого розглядатиметься питання про заміну 23-річного новозеландця.

Основним претендентом на його місце є пілот Рейсін Буллз Юкі Цунода. При цьому західні ЗМІ повідомляли, що Лоусон не повернеться до "молодших биків", а взагалі втратить місце в Формулі-1. Місце в Рейсін Буллз нібито мав би посісти резервний пілот Альпін Франко Колапінто.

Проте, за інформацією джерела, це не відповідає дійсності. По-перше, Ред Булл (поки що) не прийняв рішення про заміну Лоусона. Якщо це рішення все ж буде прийняте, команда точно зробить ставку на досвідченого Цуноду. Австрійці не хочуть наступати на ті ж граблі та ставити під удар молодого гонщика (Ісака Хаджара).

По-друге, Колапінто не опиниться в системі Ред Булл, бо він пов'язаний контрактом із французами та інтерес "биків" до нього охолонув.

Альпін не хоче втрачати 21-річного аргентинця, який найближчим часом може знадобитися французькій команді, щоб замінити Джека Дуена. Ред Булл вже не настільки зацікавлений у Франко через його аварії наприкінці минулого сезону. До того ж, австрійцям довелося б викуповувати контракт Колапінто. А це стало б проблемою після того, як вони витратили багато грошей на розрив угоди с Серхіо Пересом. А якщо б Ред Булл захотів позбутися Лоусона, то команді довелося б заплатити за розставання ще й йому.

Нагадаємо, що вчорашній Гран-прі Китаю завершився трагедією для Феррарі та Альпін через дискваліфікацію одразу трьох гонщиків.