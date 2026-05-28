Gucci стане титульним спонсором Альпін з 2027 року

Команда Альпін оголосила про підписання нової угоди з модним брендом Gucci, який стане її новим титульним спонсором.

Співпрацю анонсував бренд у своєму Інстаграмі, а RacingNews365 розкрив деталі домовленостей.

Нова співпраця набуде чинності з сезону 2027 року, поклавши край п'ятирічному партнерству французького колективу з компанією BWT.

Сторони уклали багаторічний контракт, який приноситиме команді орієнтовно 55–60 мільйонів доларів щороку. Також з наступного року команда виступатиме в чемпіонаті під офіційною назвою Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Разом зі зміною головного спонсора зміниться й зовнішній вигляд болідів. Якщо останніми роками завдяки BWT у лівреї Alpine був незмінно присутній рожевий колір, то в рамках нового альянсу команда вже заявила, що вийде на старт сезону-2027 у "кольорах Gucci".

Крім того, партнерство дасть старт Gucci Racing, яку бренд описує як нову "платформу для бізнесу та експериментів".

Нагадаємо, що ФІА почала розслідування щодо етичності володіння кількома командами у Формулі-1 після інтересу Мерседес до придбання 24 відсотків акцій Альпін у групи інвесторів Otro Capital.