Норріс: Ферстаппен завжди буде загрозою, навіть якщо він не претендуватиме на титул

Пілот Макларен Ландо Норріс продовжує вважати Макса Ферстаппена з Ред Булл великою загрозою для свого потенційного чемпіонства.

Слова 25-річного британця наводить ESPN.

Норріс став тріумфатором Гран-прі Бразилії, завдяки чому він збільшив свій відрив від Оскара Піастрі до 24 очок, а від Ферстаппена – до 49 балів за три етапи до кінця сезону.

Незважаючи на збільшену перевагу над чотириразовим чемпіоном світу, Ландо дивиться на нього як на того, хто може завадити йому стати чемпіоном, навіть якщо сам пілот Ред Булл також не виграє титул.

"Я впевнений, що Макс буде загрозою в гонках, і ніколи не можна знати, як складеться чемпіонат. Тому немає сенсу намагатися вгадати і придумувати такі речі. З його швидкістю він би виграв гонку, якби стартував з більш високої позиції. Але так буває. Не всім вдається все поєднати, і в нашому світі легко припуститися помилок. Макс буде загрозою, бо він завжди нею є. Він завжди там, він завжди бореться, і я впевнений, що він буде боротися до кінця. Я з нетерпінням чекаю на це", – сказав Норріс.

