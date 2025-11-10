Норріс уже торкається титулу, хибна надія Ферстаппена, фініш під Linkin Park: підсумки етапу Формули-1 у Бразилії

Добіг свого кінця двадцять перший етап Формули-1 у 2025 році, і він, треба визнати, не зміг закрутити інтригу в чемпіонаті так, щоб ми вже завтра хотіли сісти й подивитися 58 кіл Гран-прі Абу-Дабі.

Ні, це не означає, що Бразилія не подарувала нам нічого цікавого. Просто для більшої драми певні події на трасі мали завершитися інакше.

Норріс зробив упевнений крок назустріч титулу

Події, які не зіграли на руку інтризі в гонці за титул – перемога Ландо Норріса в спринті та основній гонці.

Нерозумно звинувачувати гонщика в бажанні та прагненні перемагати. Тут ми таким не займаємося. Тут уже більше запитань до його суперників, чому вони другий етап поспіль дозволяють йому вигравати все, що тільки можна.

Так, Мексика і Бразилія пройшли під прапором домінування Норріса. І якщо в Мехіко воно було абсолютним, то в Сан-Паулу могло здатися, що під час Гран-прі він випускає ситуацію з-під контролю. Але ні, це було помилкове відчуття.

Ландо ідеально провів останні два вікенди, які не просто вивели його на перше місце в особистому заліку – вони дали змогу йому створити такий відрив, що наступні два тижні паузи він почуватиметься максимально комфортно, готуючись до вирішального відрізку сезону. Адже 24 очки відриву від найближчого переслідувача – це більш, ніж комфортно.

По ходу сезону Норріс якось швидко перейшов від статусу улюбленця сучасних фанатів Ф-1 до статусу мало не головного злодія серії. І сам він у цьому не винен, він не робив нічого суперечливого, що могло б зіпсувати думку про нього.

Тож, якщо судити його виступи загалом за сезоном, то його дедалі ймовірніший титул вважатиметься цілком заслуженим. І навряд чи хтось зможе сказати інакше.

Ред Булл і Ферстаппен дали хибну надію

Часом здається, що Макс Ферстаппен спеціально сам собі ускладнює життя, щоб спробувати перемогти за більш неймовірних обставин. Інакше те, що відбувалося на Гран-прі Бразилії складно пояснити.

Сам по собі етап не задався для чинного чемпіона з самого початку. Усі в команді розуміли, наскільки буде складно продемонструвати хоч скільки-то позитивний результат. Ну а після кваліфікації Гран-прі вже сам Макс поставив хрест не тільки на успіху в гонці, а й у самому чемпіонаті.

"Про титул у цьому сезоні можна забути. У нас нічого не вийде, враховуючи стартову позицію. А якщо згадати останні результати... Усе, про титул можна й не мріяти".

Так Ферстаппен говорив одразу після кваліфікації, в якій він не зміг подолати перший сегмент. І це вперше за останні чотири роки.

Хто б міг подумати, що в найвідповідальніший момент Макс ось так безглуздо вилетить зі статусу претендентів на титул. Але не тут-то було.

Старт із піт-лейна налаштовував усіх нас на черговий прорив імені Макса Ферстаппена. І ми його отримали. Причому кілька разів. Після стартового відрізка пілот Ред Булл був уже в середині пелотону, але прикрий прокол змусив його дуже рано заїхати в бокси. Потім був ще один прорив, в результаті якого Макс... вирвався в лідери заїзду. Так, у це не вірив Джанп'єро Ламб'язе, який так і сказав своєму гонщику по радіо.

"Макс, не думав, що скажу це, коли ти був на піт-лейні, але ти лідер гонки".

І в цей момент усі фанати Ферстаппена і хейтери Норріса забилися в екстазі. Але, як виявилося, екстаз тривав недовго.

Проїхавши деяку кількість кіл на першому місці, команда вирішила покликати Макса в бокси. На думку Ред Булл, Ферстаппен не зміг би проїхати ще 15+ кіл на старому мідіумі, тож йому поставили свіжий софт і сказали атакувати. Можливо, хтось міг подумати, що Макс зараз зробить неймовірне, швидко пройде двох суперників, наздожене Норріса і у нас буде справжня боротьба за перемогу...

Однак реальність виявилася іншою. Пройшовши тільки Расселла, прорив Ферстаппена зупинився на Антонеллі, який на останніх кількох колах стримав цього "бика".

Тож, підбиваючи підсумки, можна з упевненістю сказати, що максимум, на який Ферстаппен міг розраховувати – друге місце. До Норріса було занадто далеко. Хоча неймовірне здавалося таким реальним.

За три етапи (один зі спринтом) до фінішу сезону Ферстаппен відстав від Норіса вже на 49 очок. Існує ймовірність, що вже після Гран-прі Лас-Вегаса нідерландець достроково покине боротьбу за титул. У наступних перегонах йому необхідно, щоб у Норріса і Піастрі були серйозні проблеми, бажано зі сходом з дистанції. Інакше про п'яту "корону" поспіль можна забути.

mclaren double dnf for the last 3 races and the last sprint pic.twitter.com/6RtAxoFCUV — dre (@josh_allens_son) November 9, 2025

Піастрі сам собі нашкодив

Оскар підходив до етапу в Бразилії з думками про те, що він уже не в ролі лідера чемпіонату, а тому зараз саме час прокинутися і робити все можливе для перемоги.

Вийшло так собі, якщо чесно.

Цього разу Піастрі знову в нуль програв боротьбу напарнику по команді, який виграв усе, що міг. Оскар же своєю чергою зробив усе, щоб не перемогти.

Спочатку австралієць програв кваліфікацію спринту Норрісу, ще й пропустивши вперед Антонеллі. Потім під час самого спринту він припустився помилки, яка призвела до аварії, тим самим подарувавши напарнику +8 очок відриву.

Кваліфікація Гран-прі Бразилії пройшла ще гірше – Піастрі зміг розраховувати лише на четверте місце. Оскар вирішив скористатися тактикою Шарля Леклера і бути агресивним. У підсумку це призвело до зіткнення з Антонеллі в першому повороті, від якого постраждав пілот Феррарі. Оскар же отримав 10-секундний штраф, з яким він міг і не думати про перемогу.

Brazil GP safety car restart pic.twitter.com/YBgptbSvTr — F1 TROLL (@f1trollofficial) November 9, 2025

До речі, вище п'ятого місця Піастрі піднятися не зміг, тож за весь етап він заробив лише 10 очок. Ось так всього за один вікенд відставання в один бал перетворилося на 24 бали.

Звісно, шанси Піастрі на чемпіонство виглядають трохи кращими, аніж у Ферстаппена, але ця невдала серія, яка триває з Монци, не обіцяє нічого хорошого для інтриги.

Сумні пригоди італійців у Сан-Паулу

Етап у Бразилії став прекрасним уособленням усього сезону у виконанні Феррарі. У ці три дні сталося все: помилки пілотів, проблеми з болідом, невдалі збіги обставин. Усе те, за що фанати Скудерії так "люблять" її та переживають за неї всім серцем.

Проблеми переслідували Феррарі протягом усього вікенду. Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон нічого не показали у кваліфікації спринту, сам спринт пройшов, скажімо, задовільно.

Результати кваліфікації Гран-прі натякають нам на те, що Гамільтон просто мріє про завершення сезону прямо зараз. Семиразовий чемпіон світу знову, вже вкотре за рік, не зміг вийти до фіналу квалі. Причому йому не допоміг напарник, який своїм розворотом наприкінці другого сегменту викликав жовті прапори, чим завадив серу Льюїсу.

Єдиним позитивним моментом стало третє місце у кваліфікації Леклера, який перебував у Бразилії у статусі зарученого. Так, скоро в пелотоні стане на одного одруженого гонщика більше. Але на цьому позитив закінчився. Не допоміг навіть Себастьян Феттель, який завітав у гості до паддоку в Сан-Паулу.

Справжнісінький кошмар стався на старті Гран-прі, коли Гамільтон через контакт із Карлосом Сайнсом зазнав ушкоджень і втратив кілька позицій, після чого Льюїс припустився дивної помилки під час спроби обгону Франко Колапінто та зламав переднє антикрило. Більше того, за цей маневр він отримав +5 секунд штрафу.

Надалі британець натякав команді, що добре було б йому зійти з дистанції. Через деякий час і два піт-стопи Гем все ж достроково завершив заїзд.

LAP 42/71



Lewis is back in the garage 😖



Floor damage sustained earlier in the race has brought Hamilton's race to an end ❌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/A309Ux5KU2 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Hamilton in last place driving his car with damaged floor pic.twitter.com/CuUOp2WqxM — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) November 9, 2025

Але зробив він це вже після того, як Леклер став жертвою страйку у виконанні Піастрі, який своєю невдалою спробою обгону відправив Антонеллі прямо в монегаска. Зіткнення призвело до поломки передньої підвіски та сходу з дистанції.

A closer look at the race restart 👀



Onboard with Leclerc then Piastri 🎥#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/nvxMQQ2fY4 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Ще зовсім недавно Феррарі була на другому місці Кубка конструкторів, але зараз вона відстає від Ферстаппена та його напарників на 4 очки, посідаючи четверту сходинку.

З одного боку, четверте місце КК дасть Скудерії більше часу в аеродинамічній трубі, що потенційно має допомогти з розвитком боліда наступного року. Але, знаючи італійців, це їм не дуже-то й допоможе.

Найкращий вікенд для Антонеллі

Переживши жахливий у плані результатів європейський етап сезону, в Мексиці та Бразилії стався ренесанс Андреа Кімі Антонеллі.

Останні два дні стали найкращими в кар'єрі юного італійця у Формулі-1. Спочатку він виграв і захистив друге місце у спринті, після чого успішно повторив цей досвід під час основного заїзду. Друге місце стало найкращим фінішем Антонеллі в сезоні, ну і в кар'єрі відповідно.

Андреа відмінно впорався з тиском, який на нього чинили суперники, йому пощастило пережити атаку Піастрі. Адже якби праворуч від нього не було Леклера, болід італійця розвернуло б і він не міг би розраховувати на подіум. А так чуже горе допомогло Антонеллі стати другим, що стало дуже навіть закономірним результатом його виступів у Сан-Паулу.

Звісно, було ще питання, а чи зможе Кімі втримати позаду Ферстаппена, але на цю боротьбу було відведено всього два кола. І як такої атаки від Макса ми так і не побачили. Тож привітаємо Антонеллі з другим місцем, і будемо уважно стежити за його подальшими успіхами.

Kimi when Max is right behind him on the last few laps pic.twitter.com/szshUhrKh9 — primrosw (@floretsyl) November 9, 2025

Боротьба за шосте місце КК загострюється

Одразу три команди, які змагаються за право посісти шосту сходинку в чемпіонаті, фінішували в Топ-10. Причому Рейсін Буллз зробили це двома болідами. Ісак Аджар і Ліам Лоусон перервали свою трьохетапну серію невдач, принісши своїй стайні важливі очки.

Ще краще постарався Олівер Берман, який після тріумфального Гран-прі Мексики з четвертим місцем приїхав до фінішу шостим, найкращим серед решти. Британець поступово завойовує любов фанатів, а шанувальники Скудерії вже не так скептично дивляться на чутки про те, що Олі може замінити Гамільтона у 2027 році. Йому б тільки позбутися проблеми з набором штрафних балів.

Естебан Окон був близький до того, щоб підтримати напарника по Хаас, але свою боротьбу за залікову десятку він програв.

Nice touch, Gabi 👌



The Brazilian congratulates Ollie Bearman on his superb P6 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/zyVX3ngwCM — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Ніко Хюлькенбергу довелося віддуватися за двох у Заубері, адже ще на першому колі гонки місцевий герой Габріель Бортолето опинився у стіні. Досвідчений німець не зміг конкурувати з Берманом та Рейсін Буллз, але дев'яте місце – це дев'яте місце.

Взагалі для Бортолето перший домашній етап Ф-1 у кар'єрі став справжньою катастрофою. Дві (!) аварії в спринті, аварія в гонці – дебют просто жахливий. Будемо сподіватися, що через рік все буде в рази краще.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Несподівано для багатьох другий день поспіль в очковій зоні опинився гонщик найгіршої команди пелотону – це П'єр Гаслі, який (на подив для самого себе), фінішувавши восьмим у спринті, замкнув Топ -10, принісши Альпін одразу два очки. Гаслі як і раніше залишається єдиним представником французької команди, який заробив для неї бали в цьому році.

Варто зазначити, що французи вирішили заздалегідь закрити питання про склад пілотів на 2026 рік. Альпін дав ще один шанс Франко Колапінто. Так, аргентинець з українським корінням їздитиме з Гаслі наступного сезону.

Не можна не визнати, що ближче до кінця сезону Франко покращив свої результати, хоч він досі залишається єдиним (ну ще є Джек Дуен, якого він замінив) у пелотоні, хто не заробив жодного очка. Подивимося, чи не стане продовження Колапінто черговою помилкою Альпін.

Franco's staying! 🙌



This is your @AlpineF1Team line-up in 2026, with Pierre Gasly joined by Franco Colapinto 👀#F1 pic.twitter.com/3XdF7KJh5n — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

"Феррарі" етапу: кумедний парад пілотів перед Гран-прі

Цього разу організатори перегонів вирішили посадити гонщиків у мініатюрні машини, в яких напарники ледь вміщалися удвох. Виглядало доволі кумедно.





Але Формула-1 не була б Формулою-1, якби все пройшло за планом. "Болід" Мерседес зламався по дорозі, через що Джордж Расселл був змушений заскочити до друзів із Ред Булл.

Здається, що Ферстаппен і Расселл доволі-таки нормально себе почували в такій близькості, незважаючи на всі чутки про їхню ворожнечу. Тож жодної незручності (напевно). Тільки чисте, часом не дуже, суперництво, не більше.

Who could have possibly predicted this would descend into chaos... 🔀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/lWTlhROBpP — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Бонус: цікаві гості на Інтерлагосі

Гран-прі Бразилії завершився з музичним відтінком, адже картатим прапором розмахував учасник всесвітньо відомого гурту Linkin Park Майк Шинода.

Разом із новою вокалісткою Емілі Армстронг вони відвідали гонку, а Шинода до того ж удостоївся такої честі, як дати фініш Гран-прі.

the absolute cutest 🥰



Emily Armstrong

Mike Shinoda pic.twitter.com/30jsSAxT7J — ♀♀ ⚢ ✵ (@EmptinessChaos) November 9, 2025