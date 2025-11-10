Я не можу просто зникнути, – Піастрі відреагував на штраф за зіткнення з Антонеллі на Гран-прі Бразилії

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що він отримав несправедливий штраф +10 секунд під час Гран-прі Бразилії.

Слова 24-річного австралійця наводить Motorsport.

Вчора, 9 листопада, на першому відрізку гонки в Сан-Паулу відбулася аварія, результатом якої став схід Шарля Леклера (Феррарі). Піастрі пішов в атаку на Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) у першому повороті, але побачивши, що суперник не залишає йому вільного місця, заблокував колеса та влетів у нього.

Болід італійця відкинуло в Леклера, чия машина сильно постраждала. У підсумку Шарль був змушений достроково завершити гонку, а Піастрі був покараний 10 секундами.

На момент отримання штрафу Оскар перебував на другій позиції в Гран-прі. Але покарання не дозволило йому поборотися за перемогу.

"На мою думку, у мене була дуже чітка можливість (пройти Антонеллі) з внутрішньої сторони. Так, було блокування колес, але я чітко був на апексі, на білій лінії. Я не міг повернути ще лівіше, я не можу просто зникнути. Рішення таке, яке воно є. Це був один із низки складних моментів цього вікенду, але я б не зробив нічого інакше, якби мав ще один шанс", – сказав Піастрі.

Гонщик додав, що він "вже досить спокійний" щодо рішення сиюардів, але все ще не згоден з ним, оскільки він "досить чітко контролював ситуацію" протягом усього моменту.

"Як би ви на це не дивилися, я не впевнений, що мені було куди повернути, бо коли у вас такий хороший вхід у перший поворот і ви поруч, ви не збираєтеся просто так давати задню. Я думаю, що спроба піти ще далі, ніж я зробив, була б амбітною, і я був там, де був. Тож я думаю, що в такому випадку, якби я явно недостатньо повертав і пропускав апекс, то це б дало мені... звичайно, я б зрозумів штраф, але той факт, що я був максимально зліва, наскільки міг, ускладнює ситуацію".

Оскар Піастрі фінішував тільки п'ятим, у той час, як його напарник та конкурент у боротьбі за чемпіонство Ландо Норріс здобув перемогу. Завдяки цьому британець збільшив свій відрив у чемпіонаті до 24 очок.

Нагадаємо, що зараз Формула-1 пішла на двотижневу перерву, після чого повернеться етапом у Лас-Вегасі.