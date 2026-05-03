Ферстаппен: Редагування регламенту не сильно вплинуло на задоволення від пілотажу

Зірковий пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поділився враженнями від пілотування болідом після останнього редагування регламенту.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Racingnews365.

"Якщо проїжджаєш швидше певні повороти, стаєш повільнішим на прямих – це, як і раніше, так. Від цього дійсно потрібно позбутися. Чи можна це зробити цього року? На якихось трасах буде важко. Сподіваюся, наступного сезону ми зробимо ще один крок уперед: стане більше енергії від ДВЗ і менше від батареї. Тоді ситуація стане кращою.

Редагування регламенту не так сильно вплинуло на задоволення від пілотажу. Болід нормальний, він дозволяє досить нормально ганятися. Просто потрібно уникнути співвідношення 55 на 45 [між потужністю ДВЗ і гібрида]. Потрібно як мінімум повернутися до того, що було в попередньому регламенті – це було б дуже добре.

Чи реально це 2027-го? Ні, ми точно не побачимо 75 або 80 відсотків [ДВЗ] в наступному році. Справа в політиці: усі вважають, що можуть отримати якусь перевагу. Але я просто думаю про те, як зробити Формулу-1 кращою. Не повинно бути такого, що ти проїжджаєш поворот газ у підлогу, відіграєш час, а потім страждаєш на прямій. Цього необхідно позбутися. Критика правил залишається незмінною – неважливо, другий я чи восьмий. Але, звичайно, зараз особисто мені пілотувати трохи приємніше. І все одно потрібно вирішити проблеми", – заявив пілот.