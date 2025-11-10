Не перемога, то хоч рекорд: Ферстаппен відзначився унікальним досягненням на Гран-прі Бразилії

За підсумком Гран-прі Бразилії-2025 пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став володарем нового рекорду Формули-1.

Про це повідомляє RacingNews365.

Вчора, 9 листопада, Ферстаппен стартував з піт-лейна у гонці, яку він завершив на третьому місці. Опинившись на подіумі, 28-річний нідерландець вкотре вписав своє ім'я в історію серії.

Тепер Ферстаппен є пілотом, який опинився на подіумі, стартувавши з найбільшої кількості різних позицій. Макс ставав призером гонки, яку він розпочинав з 1-10, 14-18 та 20 позицій + піт-лейн.

Таким чином, щоб повністю "закрити" стартову решітку, Ферстаппену потрібно фінішувати в Топ-3, стартувавши з 11, 12, 13 та 19 позицій.

Нагадаємо, що сам Макс Ферстаппен не розраховував завершити на подіумі Гран-прі, який він розпочинав з піт-лейна.

