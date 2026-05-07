Піастрі може замінити Ферстаппена в Ред Булл – Autosport

Керівництво Ред Булл визначило пілота Макларен Оскара Піастрі головним кандидатом на заміну Максу Ферстаппену в разі його відходу.

Про це повідомляє Autosport.

За інформацією джерел видання в паддоку на Гран-прі Маямі, керівник команди Ред Булл Лоран Мекіс та гендиректор Ред Булл Олівер Мінцлафф готові до такого кроку, якщо нідерландець покине Формулу-1. Наразі Ферстаппен має чинний контракт до 2028 року.

Проте команда з понад двома тисячами співробітників потребує надійного лідера. Ставка лише на вихованця академії Ісака Хаджара вважається недостатньою. Підписання Серхіо Переса вже було відхиленням від традицій.

Зацікавленість у Піастрі пов'язана з трансформаціями всередині команди після відходу Гельмута Марко. Роками австрієць будував стратегію на розвитку власних талантів, серед яких Себастьян Феттель, Даніель Ріккардо та Ферстаппен.

Тепер колектив переходить до більш гнучкої моделі, фокусуючись на зовнішньому ринку. Оскар Піастрі відповідає всім критеріям завдяки своїй молодості та стабільності.

Оскар має чинний контракт з Макларен до 2027 року. У разі його бажання змінити команду генеральний директор Зак Браун намагатиметься отримати значну фінансову вигоду. Також розглядається теоретичний сценарій обміну Піастрі на Ферстаппена.

Проте наразі немає підтверджень зацікавленості британського колективу в послугах нідерландського гонщика, чиє невдоволення стосується нових технічних правил турніру.

Зазначимо, що на Гран-прі Маямі Ферстаппен приїхав п'ятим, проте вперше лідирував у гонці від початку сезону.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен висловив задоволення оновленнями свого боліду після суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі.

Проте він все одно вважає, що корегування регламенту не сильно вплинуло на його задоволення від пілотажу.