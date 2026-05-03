Ферстаппен після суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі: До цього уїк-енду я не відчував, що контролюю машину

Микола Літвінов — 3 травня 2026, 10:46
Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловив задоволення оновленнями свого боліду після суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі.

Його слова передає Sky Sports. 

"Для нас це неймовірний поворот подій. До цього уїк-енду я справді не відчував, що контролюю машину. Я не знав, що з нею буде. Команда значно покращила характеристики боліда – зробила його більш керованим для мене, і все одразу спрацювало: щойно я сів за кермо, відчуття були чудовими, або принаймні набагато кращими.

Для нас потрапити в перший ряд – це трохи несподівано, але ми це приймаємо. Це величезний поштовх для всієї команди, і ми рухаємося в правильному напрямку".

Нагадаємо, що за підсумками суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі поул-позицію здобув пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, випередивши Макса Ферстаппена на 0,166 секунди. Третю позицію посів представник Феррарі Шарль Леклер.

Основна гонка Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Старт змагань перенесли через погодні умови, відтепер вони розпочнуться о 20:00 за київським часом.

