Ферстаппен після суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі: До цього уїк-енду я не відчував, що контролюю машину

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловив задоволення оновленнями свого боліду після суботньої кваліфікації Гран-прі Маямі.

Його слова передає Sky Sports.

"Для нас це неймовірний поворот подій. До цього уїк-енду я справді не відчував, що контролюю машину. Я не знав, що з нею буде. Команда значно покращила характеристики боліда – зробила його більш керованим для мене, і все одразу спрацювало: щойно я сів за кермо, відчуття були чудовими, або принаймні набагато кращими.



Для нас потрапити в перший ряд – це трохи несподівано, але ми це приймаємо. Це величезний поштовх для всієї команди, і ми рухаємося в правильному напрямку".