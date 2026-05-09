Форд веде перемовини з Ферстаппеном щодо виступу у WEC

Форд розглядає можливість залучення чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена до своєї майбутньої програми у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість.

Про це повідомив директор підрозділу Ford Performance Марк Рашбрук в інтерв'ю Motorsport.com.

Керівник зазначив, що компанія, яка вже співпрацює з Ред Булл у межах розробки силових агрегатів для Формули-1, планує з 2027 року вийти у топовий клас Hypercar у гонках на витривалість.

Враховуючи великий інтерес нідерландського пілота до марафонів, сторони вже розпочали попередні обговорення щодо виступів Ферстаппена за команду Ford.

"Звичайно, ми регулярно обговорюємо з ним можливості зробити більше в гонках спорткарів, включаючи клас Hypercar. Ми любимо те, що Макс робить у боліді Формули-1, але цінуємо його і поза межами траси. Він чудова людина і неймовірний пілот. Нам імпонує його пристрасть до перегонів GT3 та його внесок у розвиток гонщиків через симрейсинг. Макс – природжений гонщик, який просто хоче змагатися", – заявив Марк Рашбрук.

На заваді негайній реалізації проєкту стоїть чинний контракт Ферстаппена з Red Bull, що розрахований до 2028 року. За словами Рашбрука, щільний календар Формули-1 зазвичай збігається за датами з ключовими етапами WEC, зокрема з легендарною гонкою 24 години Ле-Мана.

Керівник Ford Performance наголосив, що наразі жодних офіційних анонсів не планується, оскільки участь пілота залежить від того, чи дозволить графік виступів у майбутньому реалізувати це прагнення.

Окрему увагу директор Ford Performance приділив технічним здібностям пілота, які можуть стати визначальними під час розробки нового гіперкара. Рашбрук згадав досвід спільної роботи на тестах у Барселоні, де Ферстаппен продемонстрував феноменальну здатність до аналізу роботи боліда.

На думку фахівця, професійні навички нідерландця у налаштуванні техніки є надзвичайно рідкісним явищем у сучасному автоспорті.

"Кількість деталей, які він передає інженерам, іноді є ціннішою за всі наявні цифрові дані. Його ментальна здатність розробляти автомобіль, ганятися на ньому та ідеально налаштовувати – це неймовірний ресурс. Мати такого гонщика у своїй програмі, навіть якщо це буде лише одна гонка, має величезне значення для будь-якого виробника", – підсумував Марк Рашбрук.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен також буде виступати у класі GT3 на 24 годинах Нюрбургрингу. Через його участь на легендарних перегонах проїде найбільша кількість команд з 2014 року.