На 24 годинах Нюрбургрингу вперше в історії буде солдаут

На відомій німецькій автогонці на витривалість 24 години Нюрбургрингу в 2026 році очікується аншлаг.

Про це повідомляє Motorsport.

У 2026 році 24 години Нюрбургрингу відбудуться 14 – 17 травня. Усі дво-, три- та чотириденні квитки на гоночний вікенд були розпродані. В доступі залишається незначна кількість одноденних квитків, проте на головний змагальний день, суботу, квитків у продажу уже немає.

Солдаут був зафіксований вперше в історії 24 годин Нюрбургрингу, яка бере свій початок у 1970 році. Такий ажіотаж пов'язаний із участю в гонці 4-разового чемпіона світу з Формули-1, нідерландця Макса Ферстаппена. Також на старт вийде рекордна кількість учасників за останні 12 років – 161 екіпаж.