Ферстаппен: Не очікував, що фінішую третім, стартуючи з піт-лейна

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що його фініш на третьому місці на Гран-прі Бразилії став справжнім сюрпризом для нього самого.

Слова 28-річного нідерландця наводить сайт Формули-1.

Ферстаппен був змушений стартувати з піт-лейну в гонці в Сан-Паулу через провал у кваліфікації із подальшими змінами в налаштуваннях боліда та заміні силової установки.

І хоча цього разу на Інтерлагося не було дощу, Макс зумів прорватися на третє місце, одного разу навіть заволодівши лідерством у заїзді. Після Гран-прі чотириразовий чемпіон світу заявив, що не сподівався опинитися на подіумі.

"Звісно, ​​мені довелося обігнати деякі машини після старту з піт-лейн. Думаю, наш темп був досить сильним на всіх відрізках. Іноді важко все зрозуміти з огляду на трафік та інші обставини, але бути на подіумі з піт-лейн… Я зовсім цього не очікував, навіть з проколом на початку гонки. Ось чому нам довелося знову їхати в бокси. Це неймовірний результат для нас, тому я дуже ним задоволений і просто дуже пишаюся всіма в команді. Кваліфікаційний день був для нас дуже важким, але ми ніколи не здаємося. Ми завжди намагаємося вдосконалюватися та намагаємося знайти більше часу на колі, і, на щастя, у гонці ми знову це знайшли", – сказав Ферстаппен.

Коли Ферстаппен лідирував у гонці, команда покликала його в бокси за новим комплектом софту. Після того у Макса розпочався етап прориву, який він завершив на третьому місці, не діставшись переможця Гран-прі Ландо Норріса.

"Я просто намагався обігнати якомога швидше, бо не хочеться втрачати забагато часу. Деякі машини також були в поїзді ДРС, тому це не завжди просто. З огляду на все це, фінішувати лише в 10 секундах від лідера, я думаю, що для нас це неймовірно".

Після цього етапу Ландо Норріс збільшив свій відрив від Макса Ферстаппена у чемпіонаті до 49 очок. На думку пілота Ред Булл, це забагато, щоб претендувати на титул.

"Я думаю, що це забагато очок, щоб мати на реальний шанс на чемпіонство. Звичайно, якщо подивитися на весь сезон, ми віддали забагато очок від початку до середини сезону. Я думаю, що зараз для нас до кінця сезону залишається лише спробувати побачити ці яскраві моменти, провести хороші гоночні вікенди та подивитися, що ми можемо зробити. Але так, є багато речей, які, я думаю, ми все ще хочемо проаналізувати. Але принаймні гонка була дуже багатообіцяючою".

Нагадаємо, що в цій же гонці інший претендент на титул Оскар Піастрі був покараний штрафом за зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі. І пілот Макларен не погодився зі своїм покаранням.

Від зіткнення Піастрі та Антонеллі найбільше постраждав Шарль Леклер, який був змушений зійти з дистанції. На думку монегаска, у цьому інциденті винний не тільки Оскар.