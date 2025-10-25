Почати з чистого аркуша: Макларен скасував "наслідки" для Норріса

Пілот Макларен Оскар Піастрі заявив, що команда скасувала наслідки для його напарника Ландо Норріса.

Слова 24-річного австралійця наводить Motorsport.

Після конфліктного Гран-прі Сінгапуру Норріс сказав, що Макларен визнав його винним у контакті з Піастрі, через що він відчуватиме певні наслідки до кінця сезону. Згідно із західними ЗМІ, у якості покарання британця Оскар мав право обирати порядок виїзду з боксів на фінальну частину кваліфікації.

Проте ці "наслідки" не протрималися й одного етапу. Подвійний схід у спринті в Остіні змусив команду з Вокінга передивитися ситуацію навколо гонщиків та скасувати покарання Ландо.

"Ми знову це пережили, ми переживаємо це кожні вихідні, незалежно від того, що сталося. Я думаю, що я несу певну відповідальність за спринт, і ми починаємо ці вихідні з чистого аркуша для нас обох. Ми просто виходимо на трасу і змагаємося, щоб побачити, хто вийде переможцем. Наслідки для Ландо були скасовані – так, зрештою, вони були скасовані. Є багато факторів, які впливають на це, але зрештою, так, саме так і було вирішено", – сказав Піастрі.

Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, у Мексиці стартував двадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій вікенду.

Раніше з'явилася інформація, що колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер знайшов інвесторів, які допоможуть йому придбати команду Формули-1.