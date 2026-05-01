Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Я був би дурнем, якби намагався його утримати: Ферстаппен – про майбутній перехід свого інженера

Володимир Слюсарь — 1 травня 2026, 01:15
Джанп'єро Ламбьязе та Макс Ферстаппен
Red Bull Content Pool

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен заявив, що не мав наміру перешкоджати відходу свого інженера Джанп'єро Ламбьязе з команди.

Про це він розповів у коментарі RacingNews365.

Раніше стало відомо, що Ламбьязе залишить Red Bull перед сезоном-2028 та приєднається до Макларен, де отримає керівну посаду. Співпраця Ферстаппена та інженера стала однією з найуспішніших в історії Формули-1 – на їхньому рахунку 71 перемога та чотири чемпіонські титули.

Коментуючи ситуацію, нідерландець наголосив:

"Я мав би бути ідіотом, щоб намагатися його втримати. Це не лише про мене".

Він додав, що поважає рішення спеціаліста та його прагнення розвивати кар'єру. Ферстаппен також зазначив, що зміна інженера є неминучою:

"Мені доведеться працювати з кимось іншим, але часи змінюються".

За його словами, між ним і Ламбьязе зберігаються відкриті та чесні стосунки, а сам гонщик побажав йому успіху в майбутньому.

Пілот підкреслив, що відхід інженера не впливає на його власні плани залишатися в команді, зазначивши, що це "не має жодного стосунку" до його майбутнього в Ред Булл.

Нагадаємо, раніше Чемпіон детально розповідав, хто такий Джанп'єро Ламбьязе і що означає його перехід у Макларен.

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл Джанп'єро Ламбьязе

Макс Ферстаппен

Останні новини