Я був би дурнем, якби намагався його утримати: Ферстаппен – про майбутній перехід свого інженера
Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен заявив, що не мав наміру перешкоджати відходу свого інженера Джанп'єро Ламбьязе з команди.
Про це він розповів у коментарі RacingNews365.
Раніше стало відомо, що Ламбьязе залишить Red Bull перед сезоном-2028 та приєднається до Макларен, де отримає керівну посаду. Співпраця Ферстаппена та інженера стала однією з найуспішніших в історії Формули-1 – на їхньому рахунку 71 перемога та чотири чемпіонські титули.
Коментуючи ситуацію, нідерландець наголосив:
"Я мав би бути ідіотом, щоб намагатися його втримати. Це не лише про мене".
Він додав, що поважає рішення спеціаліста та його прагнення розвивати кар'єру. Ферстаппен також зазначив, що зміна інженера є неминучою:
"Мені доведеться працювати з кимось іншим, але часи змінюються".
За його словами, між ним і Ламбьязе зберігаються відкриті та чесні стосунки, а сам гонщик побажав йому успіху в майбутньому.
Пілот підкреслив, що відхід інженера не впливає на його власні плани залишатися в команді, зазначивши, що це "не має жодного стосунку" до його майбутнього в Ред Булл.
