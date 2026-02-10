Макларен та Астон Мартін презентували свої лівреї на новий сезон Формули-1
Команди Формули-1 готуються до нового сезону та розпочали презентації своїх болідів.
У понеділок, 9 лютого, зокрема, McLaren та Aston Martin представили лівреї на кампанію-2026 у Формулі-1.
McLaren
Чинний чемпіон показав автомобіль, на якому планує захищати титул. Болід Макларен 2026 року майже не змінився у порівнянні з попередником.
Новий дизайн майже ідентичний до того, який був у сезоні-2025. Фанати бачитимуть на трасі той самий помаранчевий колір та широку діагональну чорну смугу, що проходить через кожух двигуна.
Aston Martin
Презентація лівреї боліда AMR26 у Саудівській Аравії офіційно зафіксувала перехід Aston Martin до статусу заводської команди у співпраці з Honda.
У команді залишились вірними своїм фірмовим кольорам. Болід виконано в зеленому та чорному з мінімальними змінами.
Зазначимо, що склад пілотів Aston Martin залишиться незмінним четвертий сезон поспіль, що забезпечує команді необхідну стабільність при переході на новий технічний цикл.
Фернандо Алонсо та Ленс Стролл продовжують працювати разом, надаючи розробникам зворотний зв'язок, який критично важливий для адаптації боліда до вимог Honda та нових аеродинамічних стандартів.
Нагадаємо, що в сезоні-2025 чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. За перемогу до останнього боролись також Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі