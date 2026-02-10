Макларен та Астон Мартін презентували свої лівреї на новий сезон Формули-1

Команди Формули-1 готуються до нового сезону та розпочали презентації своїх болідів.

У понеділок, 9 лютого, зокрема, McLaren та Aston Martin представили лівреї на кампанію-2026 у Формулі-1.

McLaren

Чинний чемпіон показав автомобіль, на якому планує захищати титул. Болід Макларен 2026 року майже не змінився у порівнянні з попередником.

Новий дизайн майже ідентичний до того, який був у сезоні-2025. Фанати бачитимуть на трасі той самий помаранчевий колір та широку діагональну чорну смугу, що проходить через кожух двигуна.

MCL40 is giving main character energy 👑#McLarenF1 pic.twitter.com/hjLuiQQtPZ — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Aston Martin

Презентація лівреї боліда AMR26 у Саудівській Аравії офіційно зафіксувала перехід Aston Martin до статусу заводської команди у співпраці з Honda.

У команді залишились вірними своїм фірмовим кольорам. Болід виконано в зеленому та чорному з мінімальними змінами.

The unveiling.



Our 2026 livery under the spotlight. pic.twitter.com/6OVqyenZxu — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 10, 2026

Зазначимо, що склад пілотів Aston Martin залишиться незмінним четвертий сезон поспіль, що забезпечує команді необхідну стабільність при переході на новий технічний цикл.

Фернандо Алонсо та Ленс Стролл продовжують працювати разом, надаючи розробникам зворотний зв'язок, який критично важливий для адаптації боліда до вимог Honda та нових аеродинамічних стандартів.

Нагадаємо, що в сезоні-2025 чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. За перемогу до останнього боролись також Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі