Очікую, що він перетворить моє життя на пекло: Норріс – про відносини з Піастрі перед стартом сезону

Перед стартом сезону-2026 Формули-1 Ландо Норріс висловився про конкуренцію зі своїм партнером по команді Оскаром Піастрі.

Його слова цитує RN365.

Пілот Макларен заявив, що його відносини не змінились з австралійцем після здобуття чемпіонського титулу. Він готується до запеклої боротьби з 24-річним гонщиком, з яким конкурував за підсумкову перемогу до останньої гонки попередньої кампанії.

"Ні, все так само. Він діятиме так, як це робить Оскар – не надто багато розмовляє та просто виконує свою роботу. Мені не потрібно нічого говорити, всі знають, на що він здатний. Він покаже точно те саме, що й минулого року – що він може бути неймовірним пілотом і стати чемпіоном світу. Я очікую, що він перетворить моє життя на пекло", – сказав Норріс.

Зазначимо, що в минулому сезоні Ландо став чемпіоном, випередивши Ферстаппена лише на два очка. Третім став саме Піастрі, який відстав від британця на 13 залікових балів.

Нова кампанія у Формулі-1 розпочнеться вже на початку березня. Другий сезон поспіль перше Гран-прі відбудеться в Мельбурні.