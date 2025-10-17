Норріс: Макларен визнав мене відповідальним за контакт з Піастрі, і це матиме свої наслідки

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він несе відповідальність за контакт з напарником по команді Оскаром Піастрі під час Гран-прі Сінгапуру.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

На першому колі гонки в Сінгапурі Норріс пошкодив переднє антикрило через контакт з Максом Ферстаппеном з Ред Булл. Уникаючи аварії з суперником, Ландо повернув у Піастрі. Цим зіткненням Оскар ледь не відправився у стіну – Норріс порушив "правила папайя".

За словами Норріса, Макларен провів бесіду з обома пілотами, за підсумком якої його визнали відповідальним за ту ситуацію.

"Були розмови, це було неминуче. Команда вимагала від мене відповідальності за те, що сталося, що, на мою думку, справедливо, а потім ми досягли прогресу в розумінні наслідків для мене та в тому, щоб уникнути чогось гіршого, ніж те, що сталося. Останнє, чого я хочу, це щоб щось подібне сталося і спричинило такі суперечливі розмови після гонки. І водночас я ризикую зійти з гонки так само, як і будь-хто, з ким змагатимуся, чи то Оскар, чи хтось інший. Тож очевидно, що це те, чого я хочу уникнути. Це стало однією з моїх сильних сторін з моменту приходу у Формулу-1 – уникати контактів загалом і залишатися в гонці. Я думаю, що одна з речей, яку ми завжди добре виконували як команда, це використання та розвиток у межах, які ми маємо, що дозволяє нам обом як пілотам довіряти один одному та команді. Це багато в чому причина, чому ми сильніша команда, ніж усі інші", – сказав Норріс.

Британський гонщик також запевнив, що його дії у Сінгапурі матимуть наслідки до кінця сезону. Але при цьому він не сказав, які саме наслідки його очікують.

"Все було переглянуто, і наслідки для мене є і будуть до кінця сезону. Іноді наслідки не бувають позитивними, але водночас очевидно, що інтерес Андреа (Стелли, керівник команди) полягає у збереженні позитивної командної роботи, яка в нас є, командної роботи, яка дозволила нам перейти від останнього місця на стартовій решітці кілька років тому до статусу найкращої команди, а також у тому, що у нас є два пілоти, які кидають виклик один одному більше, ніж будь-яка інша команда на стартовій решітці. Коли ваші два гонщики борються за перемоги, то, звичайно, у вас будуть складніші моменти. Але я думаю, що причина, чому ми змогли добре впоратися з обом сторонами, полягає в лідерстві Андреа, лідерстві Зака (Брауна, гендиректор Макларен) ​​та цих розмовах. Я не знаю, що сталося з усіма командами в минулому, і що було з Льюїсом (Гамільтоном) та (Ніко) Росбергом, але головним пріоритетом Андреа є збереження морального духу та меж, які ми визначили. Я був частиною цього протягом багатьох років, але особливо протягом останніх кількох років, відколи Андреа обійняв посаду керівника команди. Він хоче зберегти велич команди, яка у нас є на даний момент".

