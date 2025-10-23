Ціна питання – 1,5 мільярда: Хорнер знайшов інвесторів для придбання команди Формули-1

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер наблизився до свого повернення до Формули-1 у ролі власника команди.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Хорнер знайшов інвесторів, які готови надати йому 1,5 мільярда фунтів для придбання однієї зі стайнь "королеви автоспорту". Крістіан може розраховувати на угоду щодо 6 з 10 команд – у нього немає шансів із Феррарі, Макларен, Мерседес та Ред Булл.

Повідомляється, що ці інвестори вийшли на зв'язок із 51-річним британцем, маючи бажання надати йому капітал для придбання цілої команди. При цьому також додається, що Хорнер може повернутися до Формули-1 тільки у квітні 2026 року в результаті врегулювання ситуації щодо його контракту з Ред Булл.

Зазначається, що президент Формули-1 Стефано Доменікалі та президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм не будуть проти повернення скандального британця.

Нагадаємо, що на початку липня Ред Булл звільнив Крістіана Хорнера з посади керівника команди. У серпні відбулося остаточне "прощання" австрійської команди із Хорнером, який залишив посаду директора у трьох підрозділах. Відомо, яку суму компенсації він отримав за дострокове припинення співпраці.

Тоді ж з'явилася інформація, що Крістіан має бажання знову стати частиною "королівських гонок", але вже у статусі власника команди. Хорнер спробував приєднатися до Хаас, але безрезультатно. До того ж, пілот Феррарі Льюїс Гамільтон попередив Крістіана, що йому не варто йти у Скудерію.