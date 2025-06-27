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Все як завжди: Піастрі та Норріс зможуть боротися один з одним навіть після драми на Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 27 червня 2025, 16:15
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Макларен

Пілот Макларена Оскар Піастрі заявив, що команда не заборонила йому вести боротьбу на трасі з напарником Ландо Норрісом.

Слова 24-річного австралійця наводить сайт Формули-1.

Для Норріса Гран-прі Канади завершився жахливо, адже гонщик в'їхав у Піастрі, чим зламав свій болід, що призвело до сходу з дистанції.

На щастя для команди з Вокінга, цим зіткненням Ландо не зіпсував гонку напарнику, який доїхав до фінішу на четвертій позиції.

Керівник Макларен Андреа Стелла міг би убезпечити команду від повторення цієї ситуації, заборонивши своїм гонщикам боротися один з одним на трасі. Проте, за словами Оскара, він цього не зробив.

"Все як завжди. Те, що сталося в Канаді, не було ідеальним, але нам все ще дозволено змагатися один з одним в гонках, кожен з нас все ще бореться за чемпіонство. Тож, ні, ми продовжимо ганятися один з одним, але ми маємо переконатися, що справа більше не дійде до зіткнення", – сказав Піастрі.
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Після десяти етапів сезону Формули-1 Оскар Піастрі лідирує в особистому заліку, заробивши 198 очок. Ландо Норріс відстав від напарника на 22 бали та посідає друге місце.

Такі результати гонщиків дозволяють Макларену очолювати Кубок конструкторів із перевагою в 175 очок над найближчим переслідувачем в особі Мерседес.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, в Австрії стартував одинадцятий етап сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду в Шпільберзі.

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