Не найприємніший, – Леклеру не сподобався перший досвід з болідом Феррарі 2026 року

Пілот Феррарі Шарль Леклер зізнався, що йому не сподобалося те, що він спробував на симуляторі боліда італійської команди під регламент 2026 року.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Наступного року Формула-1 перейде на новий технічний регламент, який може сильно вплинути на ієрархію команд в пелотоні.

На даний момент всі стайні майже повністю перевели свою увагу на розробку машини 2026 року. І перший досвід із цим болідом Шарлю не сподобався.

"Скажімо так, це не найприємніший болід, за кермом якого мені доводилося їздити, але ми все ще перебуваємо на етапі, коли проєкт відносно новий. Я сподіваюся, що він буде розвиватися протягом наступних кількох місяців, але не секрет, що я думаю, що регламент наступного року буде набагато жорсткішим, можливо, менш приємним для гонщиків. Так, я не великий шанувальник цього, але маємо те, що маємо. В кінці кінців, я думаю, що це виклик, і я хотів би, щоб це був виклик, який полягає в тому, щоб максимізувати зовсім інший болід, ніж той, що є зараз. Але чи подобається мені це? Напевно, ні", – сказав Леклер.

Існують давні побоювання, що акцент на енергоменеджменті у 2026 році відволікатиме від гонок, оскільки водіям потенційно доведеться адаптувати свій спосіб водіння, щоб уникнути виснаження акумулятора.

Відповідаючи на запитання, чи зменшена притискна сила машин 2026 року, чи акцент на енергоменеджменті знижує його ентузіазм щодо нових правил, Леклер сказав, що в його випадку це поєднання обох факторів.

"Думаю, і те, і інше. Можливо, друге трохи більше, ніж перше. Це просто дивно. Я просто поки що не уявляю, як виглядатимуть гонки і наскільки крутими будуть обгони в наступному році з цим новим регламентом. Я знаю, що це те, про що люди, і команди, і ФІА знають. Ймовірно, над цим ще треба попрацювати. Я не знаю, наскільки це зміниться".

Раніше стало відомо, що батько Карлоса Сайнса, колишнього напарника Шарля Леклера, вирішив не балотуватися в президенти ФІА.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, в Австрії розпочнеться одинадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сессій, що проходитимуть на Ред Булл Ринзі.