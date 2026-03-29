Було б цікаво побачити результат без машини безпеки: Піастрі оцінив друге місце на Гран-прі Японії

Пілот команди Макларен Оскар Піастрі, який фінішував другим на Гран-прі Японії, прокоментував хід заїзду та вплив машини безпеки на боротьбу за лідерство.

Його слова передає Sky Sports.

"Було б дійсно цікаво побачити, що сталося б без того автомобіля безпеки. Мені вдалося утримати Джорджа Рассела позаду, і безпосередньо перед піт-стопами ми знову трохи відірвалися від нього. Шкода, що ми так і не дізналися, як би все склалося, але, на мою думку, на даний момент для нас друге місце – це цілком непоганий результат, щоб розчаровуватися".

Нагадаємо, що переможцем Гран-прі Японії став пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який здобув другу поспіль перемогу в кар'єрі та очолив загальний залік. Сам Піастрі завершив гонку другим та посів шосте місце у заліку із 21 балом, а третім фінішував Леклер.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 5 тижнів. Через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії повернеться Ф-1 вже на етапі в Маямі, першому з трьох заїздів у США.