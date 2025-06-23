Макларен спробує реабілітуватися на території Ред Булл: розклад Гран-прі Австрії
Завершився тиждень перерви від гонок Формули-1, а отже вже цими вихідними відбудеться черговий етап "королівських перегонів" – Гран-прі Австрії.
Домашній етап австрійської команди Ред Булл триватиме з п'ятниці 27 червня по неділю 28-го.
Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Австрії є чинний пілот "биків" Макс Ферстаппен – 4. За ним одразу йде Ален Прост, який вигравав гонку на "Ред Булл Ринзі" тричі.
Серед команд відразу три розділяють перше місце в списку найуспішніших в Австрії – Макларен, Феррарі та Мерседес мають по 6 перемог. Ред Булл із чотирма перемогами Ферстаппена розділяє друге місце з Лотусом.
Розклад Гран-прі Австрії
П'ятниця, 27 червня
14:30 – 15:30. Перша практика
18:00 – 19:00. Друга практика
Субота, 28 червня
13:30 – 14:30. Третя Практика
17:00 – 18:00. Кваліфікація
Неділя, 29 червня
16:00. Гонка
Де дивитися Гран-прі Австрії-2025
Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Австрії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Напередодні стало відомо, що Феррарі готує оновлення боліда на Гран-прі Австрії.