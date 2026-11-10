Піастрі припинив співпрацю зі своїм багаторічним гоночним менеджером
Оскар Піастрі
oscarpiastri/instagram
Пілот Макларен Оскар Піастрі припинив співпрацю зі своїм менеджером Марком Веббером.
Про це повідомили у Sky Sports.
Веббер та його дружина Енн працювали із австралійцем з 2019 року, допомігши пройти шлях від Формули-3 до "королеви автоспорту".
Після припинення співпраці обидві сторони подякували одне одному за роботу та побажали успіхів у майбутньому.
"Я хотів би подякувати Марку та Енн за їхню підтримку та поради протягом багатьох років. Вони мені дуже допомогли, особливо на початковому етапі у Формулі-1", – сказав Піастрі.
Зазначимо, що Веббер став головним двигуном рішення гонщика залишити Альпін у 2022 році та приєднатись до Макларен.
Найкращим в кар'єрі Піастрі наразі є сезон-2025, коли він посів третє місце в заліку пілотів.
Напередодні партнер Оскара по команді Ландо Норріс виграв Гран-прі Бразилії.