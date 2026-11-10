Піастрі припинив співпрацю зі своїм багаторічним гоночним менеджером

Пілот Макларен Оскар Піастрі припинив співпрацю зі своїм менеджером Марком Веббером.

Про це повідомили у Sky Sports.

Веббер та його дружина Енн працювали із австралійцем з 2019 року, допомігши пройти шлях від Формули-3 до "королеви автоспорту".

Після припинення співпраці обидві сторони подякували одне одному за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

"Я хотів би подякувати Марку та Енн за їхню підтримку та поради протягом багатьох років. Вони мені дуже допомогли, особливо на початковому етапі у Формулі-1", – сказав Піастрі.

Зазначимо, що Веббер став головним двигуном рішення гонщика залишити Альпін у 2022 році та приєднатись до Макларен.

Найкращим в кар'єрі Піастрі наразі є сезон-2025, коли він посів третє місце в заліку пілотів.

Напередодні партнер Оскара по команді Ландо Норріс виграв Гран-прі Бразилії.