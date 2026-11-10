Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Піастрі припинив співпрацю зі своїм багаторічним гоночним менеджером

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 10:31
Піастрі припинив співпрацю зі своїм багаторічним гоночним менеджером
Оскар Піастрі
oscarpiastri/instagram

Пілот Макларен Оскар Піастрі припинив співпрацю зі своїм менеджером Марком Веббером. 

Про це повідомили у Sky Sports.

Веббер та його дружина Енн працювали із австралійцем з 2019 року, допомігши пройти шлях від Формули-3 до "королеви автоспорту".

Після припинення співпраці обидві сторони подякували одне одному за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

"Я хотів би подякувати Марку та Енн за їхню підтримку та поради протягом багатьох років. Вони мені дуже допомогли, особливо на початковому етапі у Формулі-1", – сказав Піастрі.

Зазначимо, що Веббер став головним двигуном рішення гонщика залишити Альпін у 2022 році та приєднатись до Макларен.

Найкращим в кар'єрі Піастрі наразі є сезон-2025, коли він посів третє місце в заліку пілотів.

Напередодні партнер Оскара по команді Ландо Норріс виграв Гран-прі Бразилії.

Макларен Формула 1 Оскар Піастрі

Формула 1

Гамільтон став другим пілотом в історії, який провів 400 Гран-прі у Формулі-1
Норріс знову на вершині, середняки не скористались дощовою Бразилією: підсумки Гран-прі Сан-Паулу
Норріс виграв дощове Гран-прі Бразилії, Мерседес здобув титул конструкторів
Расселл залишився незадоволений командними діями Мерседес в кваліфікації до Гран-прі Бразилії
Гамільтон – про ситуацію з Леклером: Конфлікт вичерпано

Останні новини