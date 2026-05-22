Для мене це новина: Піастрі – про чутки щодо перемовин з Ред Булл

Австралійський пілот Макларен Оскар Піастрі прокоментував чутки про перемовини з командою Ред Булл.

Його слова наводить Motorsport.

"Для мене це новина. Звичайно, що не було ніяких дискусій чи чогось іншого, але це лестить. Я думаю, це підтверджує мої якості як пілота, що приємно. Проте я дуже задоволений тим, де я зараз. Я дуже впевнений у цій команді, що ми зможемо вигравати гонки і, сподіваюся, чемпіонати в майбутньому, тому я дуже щасливий, де я перебуваю".