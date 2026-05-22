Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Для мене це новина: Піастрі – про чутки щодо перемовин з Ред Булл

Володимир Слюсарь — 22 травня 2026, 22:38
Для мене це новина: Піастрі – про чутки щодо перемовин з Ред Булл
Оскар Піастрі
XPBimages

Австралійський пілот Макларен Оскар Піастрі прокоментував чутки про перемовини з командою Ред Булл.

Його слова наводить Motorsport.

"Для мене це новина. Звичайно, що не було ніяких дискусій чи чогось іншого, але це лестить. Я думаю, це підтверджує мої якості як пілота, що приємно. Проте я дуже задоволений тим, де я зараз. Я дуже впевнений у цій команді, що ми зможемо вигравати гонки і, сподіваюся, чемпіонати в майбутньому, тому я дуже щасливий, де я перебуваю".

Зазначимо, що контракт Піастрі з Макларен діє до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що керівництво Ред Булл визначило саме Оскара Піастрі головним кандидатом на заміну Максу Ферстаппену в разі його відходу.

Макларен Макс Ферстаппен Ред Булл Оскар Піастрі

Оскар Піастрі

Піастрі може замінити Ферстаппена в Ред Булл – Autosport
Було б цікаво побачити результат без машини безпеки: Піастрі оцінив друге місце на Гран-прі Японії
Очікую, що він перетворить моє життя на пекло: Норріс – про відносини з Піастрі перед стартом сезону
Ми це не обговорювали: Норріс та Піастрі – щодо можливого обміну позиціями на Гран-прі Абу-Дабі
Не тільки перемога: що потрібно Ферстаппену, щоб виграти сезон Формули-1

Останні новини