Камбек Макларен, Ред Булл удома та швидкість Мерседес: прев'ю Гран-прі Австрії

Європейське турне у Формулі-1 продовжується після невеликої перерви на етап у Канаді. Пілоти та вболівальники вже готуються до гоночного вікенду в Австрії.

З 27 по 29 червня на автодромі Ред Булл Ринг, що знаходиться недалеко від села Шпільберг Штирія, визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Австрії-2025.

Історична довідка

Гран-прі Австрії у Формулі-1 проводилося у двох різних місцях на південному сході країни, спочатку в Цельтвезі, приблизно за 70 км на захід від Граца.

З 1969 року Гран-прі Австрії проводиться в сусідньому Шпільберзі, обидва місця знаходяться на відстані приблизно 4 км одне від одного.

Спочатку він проводився на авіабазі Цельтвег протягом шести років, а потім була побудована постійна траса, спочатку названа Остеррайхринг, а пізніше відома як А-1 ринг і Ред Булл Ринг.

Окрім усього іншого, в Австрії також було проведено два Гран-прі Штирії, на тій же трасі Ред Булл Ринг. Річ у тім, що у 2020 та 2021 роках через пандемію COVID-19 домашня траса "биків" приймала два етапи Формули-1.

The fans are always out in force at the Red Bull Ring! 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/DCEBDmbp3s — Formula 1 (@F1) June 24, 2025

Рекорди етапу в Австрії

Найспішнішим гонщиком у Австрії є чинний пілот Ред Булл та 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Нідерландець відразу 4 рази вигравав етап на домашній трасі своєї команди. Також тричі тут перемоги здобував легендарний Ален Прост.

Серед команд найуспішнішими у Формулі-1 на Гран-прі Австрії є Феррарі, Макларен та Мерседес. Усі ці легендарні колективи по шість разів здобували перемоги, чотири в активі Лотуса та Ред Булл.

Окрім того, цікавим є те, що найкраще себе проявляли в Австрії боліди з моторами Форда та Мерседес – по 9.

Verstappen Ring 🏆🏆🏆🏆🏆 Five victories and counting at the Red Bull Ring for Max 💪#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vMfIgeLBOY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 23, 2025

Конфігурація треку

Ред Булл Ринг має багату історію: від початку 1970-х років тут проводили Гран-прі Австрії у Формулі-1, спочатку на довшій і швидшій конфігурації Остеррайхринг, а потім після реконструкції – вже на коротшій версії під назвою А 1-Ринг.

Сучасна конфігурація Ред Булл Ринга була відкрита у 2011 році після ґрунтовної реконструкції за підтримки однойменного концерну.

Ключова особливість траси – значні перепади висот. Різниця між найвищою і найнижчою точкою становить близько 65 метрів. Гонщикам доводиться постійно працювати з навантаженням на гальма та шини, а також точно обирати траєкторії на підйомах і спусках.

Red Bull Ring... where the phrase "flying lap" is taken literally 🇦🇹✈️#F1 || #AustrianGP pic.twitter.com/xgoRUqPjhy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 22, 2025

Довжина траси складає 4,318 км, і вона налічує 3 зони DRS, 10 поворотів: 7 правих і 3 лівих. Попри невелику загальну дистанцію кола, Ред Булл Ринг відомий своєю високою середньою швидкістю. Більшість секцій — це довгі прямі, що чергуються з різкими точками гальмування. Під час гонки пілоти долають 71 коло, що створює загальну дистанцію заїзду в 306,452 км.

Рекордне коло гонки продемонстрував колишній пілот Макларен Карлос Сайнс у 2020 році на Гран-прі Штирії – 1:05,619.

F-1

Фаворити та інтриги Гран-прі Австрії

Після дуже "гарячого" та місцями сенсаційного етапу в Канаді перед Австрією стоїть задача втримати планку, що раніше їй завжди вдавалося.

Перш за все повернутися на вершину подіуму прагнутиме команда Макларен, пілоти якої вперше за 10 Гран-прі Формули-1 цього сезону залишилися за межами першої трійки.

"Папая", а особливо Ландо Норріс, зроблять усе можливе, щоб здобути перемогу в Австрії.

Також за найвищі місця боротиметься і Макс Ферстаппен. Нідерландець найуспішніший гонщик на Ред Булл Ринзі, з 5 перемогами: 4 на Гран-прі Австрії та 1 на ГП-Штирії.

Окрім того, саме в Австрії на нас очікує відома "помаранчева стіна" з фанатів Макса, а вболівальники "биків" бажають побачити перемоги на домашньому етапі.

А як же Мерседес? "Срібні стріли" напередодні відсвяткували подвійний подіум та захочуть закріпити успіх в Австрії.

Тут можна поговорити і про Феррарі. Скудерія підготувала оновлення, щоб залишатися в боротьбі за високі місця цього сезону.

Ну і звичайно у нас є так звана Формула-2.0, в якій на вершину прагнутиме повернутися Вільямс, які за два останні гонки завоювали всього 1 очок.

Шини, стратегії та погода в Австрії

Конфігурація гуми на Гран-прі Австрії буде така ж, як і минулого року, а саме C3 як жорстка, C4 як середня і C5 як м'яка.

Покриття треку на Ред Булл Ринзі досить старе і має високий ступінь зносу, проте найбільшим викликом може стати погода.

Температура в день перегонів може сягнути 31°C. Радше за все команди, як і у 2024-му, оберуть стратегію двох піт-стопів, використовуючи мідіум та хард.

Прогноз Чемпіона

Прогнозувати переможця на етапі в Австрії вкрай важко і це ледь не уперше за весь сезон, коли Макларен не є таким фаворитом.

І хоч 9 з 10 гонок у 2025-му вигравав переможець кваліфікації, саме у Австрії з трьома зонами DRS ми сподіваємося на дійсно цікаву гонку з великою кількістю боротьби.

Прогноз Чемпіон цього разу буде небанальним, під час етапу відразу 4 різних пілоти лідируватимуть у перегонах.

Розклад Гран-прі Австрії

П'ятниця, 27 червня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 28 червня

13:30 – 14:30. Третя Практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 29 червня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Австрії-2025

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Австрії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.