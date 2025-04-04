Екскерівник Рейсін Буллз: Лоусон навіть за 100 років не стане швидшим за Цуноду
Колишній керівник Рейсін Буллз Франц Тост заявив, що він не розуміє, чому Ред Булл вирішив дати шанс на старті сезону Ліамоу Лоусону, а не Юкі Цуноді.
Слова 69-річного австрійця наводить Motorsport.
Після розірвання контракту із Серхіо Пересом "бики" підвищили Лоусона незважаючи на те, що він мав менше досвіду, ніж Цунода, а також програв сезонну дуель своєму напарнику.
Новозеландець провалився на перших двох етапах сезону, в результаті чого австрійська команда повернула Лоусона в Рейсін Буллз, а на його місце посадила Цуноду.
На думку Тоста, Ред Булл мав із самого початку зробити ставку на японського гонщика.
"Я б з самого початку дав шанс Юкі Цуноді. Я вже говорив про це – я дав це зрозуміти минулої осені. Чому? Юкі набагато швидший за Лоусона. Ви можете дати Лоусону 100 років, і він все одно не буде таким швидким, як Юкі. Цунода більш досвідчений, тож у чому проблема? Це дуже просте рішення.
Це, безумовно, підтвердження того, що ми зробили правильний вибір. Юкі має неймовірну природну швидкість – я говорив про це роками. Тепер йому просто потрібно все це правильно зібрати докупи. Він все ще занадто емоційно поводиться в машині, і, можливо, це було однією з причин, чому його не взяли замість Лоусона в першу чергу.
Але з точки зору чистого темпу Юкі абсолютно точно належить до найкращих гонщиків Формули-1. І якщо він зможе тепер перевести це в послідовність, виступати в гонках і більш-менш тримати свої емоції під контролем, то це буде дуже, дуже хороший сезон для Ред Булл і для Юкі Цуноди", – сказав Тост.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 квітня, стартував домашній для Цуноди етап в Японії, де відбулися дві практики. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сесій гоночного вікенду в Сузуці.
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