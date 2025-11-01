ФІА стала на бік Лоусона в інциденті з маршалами на Гран-прі Мексики

Пілот Рейсін Буллз Ліам Лоусон отримав підтримку з боку ФІА у питанні інциденту, який стався на Гран-прі Мексики.

Про це повідомляє Motorsport.

Організатори Гран-прі Мексики звинуватили Лоусона в тому, що він проігнорував режим подвійних жовтих прапорів, не сповільнився та ледь не збив маршалів, які перебігали трасу на третьому колі гонки.

Хоча Мексиканська федерація автоспорту є частиною Міжнародної автомобільної федерації, у цьому конфлікті ФІА стала на бік гонщика. Федерація заявила, що не повинно бути таких ситуацій в автоспорті, щоб маршали бігали по трасі перед болідами.

"Проаналізувавши телеметричні дані інциденту, ми можемо підтвердити, що водій боліда №30, Ліам Лоусон, належним чином сповільнився та правильно відреагував на подвійні жовті прапори, виставлені в зоні події, загальмувавши раніше, ніж на інших колах, та проїхавши поворот 1 значно повільніше, ніж у гонці. Він не винен у цьому інциденті. Ми хочемо висловити щиру подяку волонтерам і маршалам за їхній професіоналізм і відданість справі – без них наш вид спорту не міг би функціонувати безпечно. Поки розслідування триває, ми визнаємо, що будь-яка ситуація, коли маршали опиняються на трасі перед зустрічними болідами, – це те, чого ми ніколи не хочемо бачити, і тому цілком природно, що такий інцидент викличе занепокоєння та численні коментарі. На щастя, цей інцидент не призвів до серйозних наслідків, але ми проводимо внутрішнє розслідування, щоб точно зрозуміти, що сталося, та визначити будь-які сфери, де можна покращити процедури", – йдеться у заяві ФІА.

Варто зазначити, що стюарди Гран-прі Мексики навіть не розглядали даний інцидент під час гонки, але ФІА розпочала власне розслідування, яке все ще триває.

