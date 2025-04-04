Формула-1 у "країні сонця, що сходить": прев'ю Гран-прі Японії

Формула-1 повернулася після тижневої перерви і в самому розпалі третій вікенд "королеви автоспорту" – Гран-прі Японії.

З 4 по 6 квітня японське місто Судзука приймає команди та фанатів автоспорту на однойменній трасі та таїть чимало інтриг, які ми спробуємо розібрати.

Історична довідка

Перші гонки в "країні сонця, що сходить" відбулися ще в середині 60-х років, однак Формула-1 приїхала до Японії лише 1976 році. Тоді етап проводився не в Судзуці, як зараз, а на трасі "фудзі" біля підніжжя однойменної гори.

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Після цього етап у Японії не проводився аж до 1978, коли гонки відновилися на традиційній для нас трасі в Судзуці. Хоча трасу "Фудзі" ще експлуатували у 2007 та 2008 роках, а за домовленістю між Toyota і Honda вона мала щороку чергуватися з "Судзукою", більше перегонів Формули-1 у підніжжя легендарної гори не проводилося.

Усім планам завадив відхід Тойоти з угоди через спад у світовій економіці. З 2009 року траса в місті Судзука незмінно приймає Ф-1, а нинішній етап стане 39 загалом етапом, що йде в залік "королеви автоспорту".

Наразі контракт з японським треком розрахований до 2029 року, а тому легендарна "Судзука" продовжить випробовувати навички гонщиків та механіків, яким доведеться попітніти, щоб підібрати налаштування на непростій трасі

Рекорди етапу в Японії

Найуспішнішим пілотом на трасі в Японії є легендарний Міхаель Шумахер, який 6 разів тріумфував у "країні сонця, що сходить". Наздогнати його може пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який наразі має 5 перемог.

Ще одним багаторазовим переможцем Гран-прі Японії з нинішнього пелетону є чинний чемпіон Макс Ферстаппен, який вигравав останні 3 етапи.

Серед конструкторів найбільше перемог в Японії здобувала команда Макларен, пілоти якої 9 разів підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Останній тріумф "папаї" датується 2011 роком, коли як не зараз, на домінантній машині з двома сильними гонщиками відриватися в списку найуспішнішого конструктора в Японії.

Senna 🆚 Prost



The infamous incident still talked about 30 years on...#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/KqIeds8K2h — Formula 1 (@F1) October 9, 2019

По 7 перших місць у своєму доробку мають Феррарі та Ред Булл і якщо "бики" вигравали останні три японські етапи, то Скудерія вже понад 20 років не знає смаку перемоги в "країні сонця, що сходить".

Шість звитяг у Японії має Мерседес і всі вони були здобуті поспіль, у період з 2014 по 2019 роки.

Що цікаво, гонщик "срібних стріл" Андреа Кімі Антонеллі на цьому етапі має останній шанс стати наймолодшим в історії переможцем гонки Формули-1. Італійцю треба стати першим, щоб покращити результат Макса Ферстаппена, який був встановлений на Гран-прі Іспанії 2016 року, коли нідерландець виграв етап у віці 18 років і 227 днів.

Конфігурація треку

Траса в Судзуці була розроблена спеціально для компанії Honda і для багатьох саме цей автодром є одним з найцікавіших для проведення гонок в сезоні Формули-1.

Трек в Японії налічує 18 поворотів, серед яких і легендарний швидкісний 130R (130 – радіус повороту в метрах). Саме цей поворот зазнав змін у 2003 році після серйозної аварії пілота Тойоти Аллана Макніша, який на високій швидкості врізався у відбійник, який відкинув його через металеву огорожу.

Fernando knowing Michael would brake at 130R, 2005 pic.twitter.com/RUy1ldyHWG — Formula 1 (@F1) January 19, 2025

Загальна протяжність траси складає 5,807 км, а 53 кола утворюють загальну дистанцію гонки в 307,471 км. Рекордне коло в гонці належить Льюїсу Гамільтону, який у 2019 році подолав усю дистанцію за 1:30,983 хвилини.

Зауважимо, що траса в Судзуці зазнала ряду покращень у порівнянні з торішнім етапом. На автодромі замінили асфальт, що має покращити зчеплення та зменшити знос гуми, також оптимізували дренажну систему, що допоможе уникнути затоплення траси під час дощу.

У деяких поворотах були додані гравійні пастки, а отже виїзди пілотів за трасу тепер будуть каратися не лише попередженням від стюардів, а й сильною втратою часу.

F1

Фаворити та інтриги Гран-прі Японії

Очевидно, що фаворитом етапу, як і в попередній гонці, буде лідер Кубку Конструкторів Макларен, яким знову спробує нав'язати боротьбу Макс Ферстаппен. Так, існує ймовірність, що Мерседес та Феррарі знайдуть свій темп, проте навіть за цих умов мало віриться в перемогу НЕ пілота "папаї".

Найбільшою інтригою звичайно ж є дебют японського пілота Юкі Цуноди в старшій команді Ред Булл. Хто б міг подумати, що Ліам Лоусон протримається всього два етапи і в Юкі буде можливість виступити на білому Ред Буллі перед домашньою публікою.

Yuki. Red Bull. Suzuka 💪



Tsunoda heads out into the daylight for his first session as a full-time Red Bull driver 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/9ABBSYV4BV — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Що цікаво, це прев'ю виходить після завершення п'ятничних практик, тому можна оцінити перші результати японця в основі "биків", хоч перші практики і не є такими показовими.

У першій тренувальній сессії Цунода програв Ферстаппену всього одну десяту! Так у другій практиці японець був 18-м, однак напередодні Гран-прі він заявляв, що знає, як покращити свій темп у головному боліді австрійської команди.

Що цікаво, то обидва гонщики Рейсінг Буллз в другій практиці були вище, а новачок Ісак Хаджар взагалі увійшов у трійку, обійшовши і Ферстаппена і Цуноду. Серед фанатів уже ширяться чутки, що можливо болід дочірньої команди вже став швидшим за основну.

Ну і якщо згадувати про практику, то виліт Джека Дуена в другій тренувальній сесії наближає повернення Франко Колапінто, адже за інформацією ЗМІ Флавіо Бріаторе дав австралійцю сім Гран-прі, щоб себе проявити і він це робить не з найкращого боку.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Шини, стратегії та погода в Япониї

Pirelli надали найжорсткішу конфігурацію гуми на етап у Судзуці – C1, C2, C3. Попри жорсткий тип покришок на нас, як і минулого року, радше за все очікуватиме два піт-стопи.

Минулого року більшість гонщиків стартували з медіума і переходили пізніше на хард, хоча етап у Китаї продемонстрував, що стратегії цього року можуть значно відрізнятися.

Погода в Японії також обіцяє подарувати цікаву та динамічну гонку. Ясна погода в п'ятницю та суботу може змінитися на дощ у неділю, на що натякають синоптики.

Хоча температура повітря не сильно зміниться, однак наразі ймовірність сухого заїзду на трасі в Судзуці є вкрай малою, хоч і дощ обіцяє бути короткостроковим.

Pirelli

Букмекери вірять у домінатора

Експерти абсолютно впевнені у перемозі Макларен, як мабуть і більшість фанатів Формули-1. Ландо Норріс та Оскар Піастрі мають майже однакові шанси на перемогу в Японії – на їх тріумф приймаються ставки з коефіцієнтом 2,50 та 2,88. А далі... прірва.

Як ми і писали, Макс Ферстаппен має нав'язати боротьбу "папаї", але кеф на нідерландця аж 7,00, для розуміння різниця між чинним чемпіоном і Льюїсом Гамільтоном, який є четвертим фаворитом менше ніж між Ферстаппеном та Піастрі.

Якщо вже заговорили про Феррарі, то саме їх два пілоти мають найбільше шансів після трійки найсильніших в особистому заліку на сьогодні. На Гамільтона можна поставити з кефом 1 до 11, а на Леклера 1 до 13, такі ж ставки приймаються і на перемогу колишнього напарника 7-разового чемпіона Джорджа Рассела з Мерседес.

Ну і дивом, на думку букмекерів, стане перемога Юкі Цуноди на домашньому етапі – коефіцієнт 34 та дебютна перемога Кімі Антонеллі з кефом 67.

Прогноз Чемпіона

На відмінну від Китаю, який був доволі прогнозованим, тут важче виділити якогось фаворита, враховуючи, що погода внесе значні корективи у перебіг гонки.

Ставити на перемогу Норріса та Піастрі просто не цікаво, тому спробуємо передбачити, що Макс Ферстаппен знову продемонструє клас на дощовій, ще й дуже складній трасі в Судзуці та здобуде четверту поспіль перемогу Гран-прі Японії.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Японії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Розклад Гран-прі Японії

П'ятниця, 4 квітня

Субота, 5 квітня

05:30 – 06:30. Третя практика

09:00 – 10:00. Кваліфікація

Неділя, 6 квітня

08:00. Гонка