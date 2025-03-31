Цунода спробує зламати прокляття Ред Булл вдома: розклад Гран-прі Японії

Формула-1 повертається після тижневої перерви, а це означає, що вже цими вихідними відбудеться третій етап сезону – Гран-прі Японії.

Традиційно гоночний вікенд триватиме з п'ятниці по неділю. Зауважимо, що 39 раз "країна сонця, що сходить" прийматиме етап Ф-1.

Останні три заїзди в Японії вигравав 4-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який виступає за австрійську команду Ред Булл.

Рекордсменом за цим показником є Міхаель Шумахер, що 6 разів тріумфував на цьому етапі. Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 5 разів.

А ось найуспішнішим конструктором на етапі в Японії є лідери нинішнього сезону Макларен, які мають відразу 9 перемог, хоч остання і була здобута у 2011-му. Найближче до британської команди наблизилися Феррарі та Ред Булл, пілоти яких вигравали Гран-прі "країни сонця, що сходить" по 7 разів.

Розклад Гран-прі Японії

П'ятниця, 4 квітня

05:30 – 06:30. Перша практика

09:00 – 10:00. Друга практика

Субота, 5 квітня

05:30 – 06:30. Третя практика

09:00 – 10:00. Кваліфікація

Неділя, 6 квітня

08:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Японії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що саме на цьому етапі в складі Ред Булл дебютує японський гонщик Юкі Цунода, який замінив новозеландця Ліама Лоусона.

Чемпіон напередодні розповідав про долю напарників Макса Ферстаппена, які вже протягом багатьох років не можуть демонструвати один рівень з нідерландським чемпіоном.