Лоусона звинуватили в інциденті з маршалами, яких ледь не збили на Гран-прі Мексики

Організатори Гран-прі Мексики звинуватили пілота Рейсін Буллз Ліама Лоусона у тому, що ледь не постраждали маршали гонки.

Про це повідомляє Motorsport.

На думку мексиканської федерації, яка є частиною ФІА, Лоусон винний в тому, що він не сповільнився під час режиму подвійних жовтих прапорів. Мексиканці вважають, що саме це стало причиною сканджального епізоду, який стався у першому повороті на третьому колі Гран-прі Мексики.

"Аналізуючи запис із камери, встановленої на боліді, можна побачити, що гонщик Ліам Лоусон, наближаючись до першого повороту, починає повертати, щоб зайняти гоночну траєкторію, і в цей момент чітко видно присутність маршалів траси, які виконують свої процедури втручання, щоб зібрати уламки, що залишилися в результаті попереднього контакту. Близькість боліда до робочої зони свідчить про те, що маршали траси все ще працювали в небезпечній зоні, виконуючи завдання з очищення та забезпечення безпеки на трасі. На зображеннях чітко видно, що водій Ліам Лоусон зберігає кут повороту керма свого боліда під час проходження першого повороту, не змінюючи траєкторії руху, навіть попри те, що маршали перетинали трасу, щоб повернутися на свої позиції. Ця дія сталася, поки персонал все ще працював у цьому районі, що свідчить про те, що водій не переривав свою лінію, незважаючи на очевидну присутність маршалів на траєкторії", – йдеться у заяві федерації.

Ліам Лоусон ледь не збив одного з маршалів, які перебігали трасу під час Гран-прі Мексики. Вони збирали уламки машин, але, отримавши відповідний сигнал про наближення новозеландського гонщика, вони вирішили перебігти трек, замість того, щоб дочекатися моменту, коли він проїде повз. Після гонки в Мехіко Ліам назвав цей інцидент "небезпечним" та "неприйнятним".

Варто зазначити, що стюарди Гран-прі Мексики навіть не розглядали даний інцидент під час гонки, але при цьому ФІА розпочала власне розслідування, яке все ще триває.

Нагадаємо, що чемпіон світу Формули-1 сезону-2009 Дженсон Баттон оголосив про завершення кар'єри гонщика.

Раніше з'явилася інформація, коли Ред Булл проводитиме презентацію свого нового боліда.